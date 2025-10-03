Piden ayuda para encontrar a una anciana de 85 años que desapareció en San Juan

Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, se fue de su casa este jueves 2 de octubre y no regreso. Su familia la busca desesperada.

El programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan Te Busca" emitió un comunicado durante la mañana de este viernes, solicitando la colaboración de toda la comunidad sanjuanina para dar con el paradero de Teófila de Dolores Cáceres, una mujer de 85 años que se encuentra desaparecida desde este jueves 2 de octubre.

La anciana salió de su domicilio y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. Según la descripción brindada, Teófila es de tez trigueña, de contextura física mediana, tiene ojos marrones, cara redonda, nariz cóncava, boca chica y labios delgados. Mide aproximadamente 1,50 metros de altura y tiene el cabello largo y canoso.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón largo verde con estampado floreado, una remera blanca y marrón con diseño tipo leopardo, llevaba una cartera negra y se ayudaba con un bastón marrón.

Desde el programa pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de forma anónima al 911.