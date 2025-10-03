viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Búsqueda desesperada

Piden ayuda para encontrar a una anciana de 85 años que desapareció en San Juan

Según informaron desde el programa provincial San Juan Te Busca, Teófila de Dolores Cáceres, salió de su casa este jueves y no regresó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, se fue de su casa este jueves 2 de octubre y no regreso. Su familia la busca desesperada.

Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, se fue de su casa este jueves 2 de octubre y no regreso. Su familia la busca desesperada.

El programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan Te Busca" emitió un comunicado durante la mañana de este viernes, solicitando la colaboración de toda la comunidad sanjuanina para dar con el paradero de Teófila de Dolores Cáceres, una mujer de 85 años que se encuentra desaparecida desde este jueves 2 de octubre.

Lee además
la impactante frase de la mama de julieta vinales: que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida
Tribunales

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"
declaran culpable y condenan a maximiliano babsia por la muerte de julieta vinales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

La anciana salió de su domicilio y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. Según la descripción brindada, Teófila es de tez trigueña, de contextura física mediana, tiene ojos marrones, cara redonda, nariz cóncava, boca chica y labios delgados. Mide aproximadamente 1,50 metros de altura y tiene el cabello largo y canoso.

image

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón largo verde con estampado floreado, una remera blanca y marrón con diseño tipo leopardo, llevaba una cartera negra y se ayudaba con un bastón marrón.

Desde el programa pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de forma anónima al 911.

Temas
Seguí leyendo

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

Una mujer terminó herida al chocar con una camioneta en Capital

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Lo atraparon infraganti y se quedó con las ganas de usar la motosierra

Una mujer entró a un cajero de la avenida Libertador y un motochorro le arrebató $300 mil

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

Cayó "El Aguilera" del barrio Costa Canal: le robó el celular a una mujer y atacó a golpes a la policía

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
declaran culpable y condenan a maximiliano babsia por la muerte de julieta vinales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza video
Caso sanjuanino

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol video
Gran convocatoria

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida
Tribunales

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza