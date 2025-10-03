viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"

Tras la sentencia contra el médico culpable de la muerte de su hija, la mamá de Julieta Viñales rompió el silencio en Tribunales. Manifestó que Maximiliano Babsía merece la prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Cyntia Aboal, madre de Julieta Viñales, pronunció impactantes frases en Tribunales. Fue este viernes, tras conocer la sentencia contra el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional más 6 años de inhabilitación profesional por la muerte de la joven sanjuanina.

Lee además
declaran culpable y condenan a maximiliano babsia por la muerte de julieta vinales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
la defensa del medico acusado por la muerte de julieta vinales pidio la absolucion
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución

“Se merece estar preso, se merece estar preso. Porque se llevó la vida de mi hija. Tenía todo a su alcance para salvarla. No le importó absolutamente nada. Nada, nada, nada”, expresó la mujer, visiblemente quebrada, mientras los familiares contenían el llanto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1974137136426430493&partner=&hide_thread=false

El caso, que conmovió a la provincia, se remonta al 10 de febrero de 2020, cuando Julieta, de 18 años, fue operada de amígdalas por Babsía. La intervención se complicó debido a hemorragias postquirúrgicas. A pesar de la intervención de otros profesionales, Julieta sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció días después en el Hospital Guillermo Rawson.

La fiscalía había solicitado cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación profesional para Babsía, argumentando negligencia que derivó en el trágico desenlace. La defensa, en cambio, pidió la absolución. Finalmente, el tribunal condenó al médico a 2 años y 6 meses de prisión condicional, junto con 6 años de inhabilitación profesional.

“Es un alivio. Luchamos muchísimo para llegar acá”, continuó Aboal. “Que la gente denuncie, que no se queden de brazos cruzados porque se puede, se puede. Y con mi amor yo todo, todo, todo lo que necesites la acabo muerta. Esto es muy terrible, fue revivir cada momento de la muerte de Julieta. Un dolor terrible”.

Al ser consultada sobre qué le diría a su hija, la madre no pudo contener la emoción: “Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida. Jamás pensé que yo iba a terminar así. Jamás, jamás. La amo, que la amo”.

Temas
Seguí leyendo

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis

Pidieron prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional para el médico acusado de la muerte de Julieta Viñales

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo que "la tragedia fue para los dos"

Piden ayuda para encontrar a una anciana de 85 años que desapareció en San Juan

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

Una mujer terminó herida al chocar con una camioneta en Capital

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Lo atraparon infraganti y se quedó con las ganas de usar la motosierra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
declaran culpable y condenan a maximiliano babsia por la muerte de julieta vinales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza video
Caso sanjuanino

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol video
Gran convocatoria

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida
Tribunales

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza