Entre lágrimas y con la voz quebrada, Cyntia Aboal , madre de Julieta Viñales , pronunció impactantes frases en Tribunales. Fue este viernes, tras conocer la sentencia contra el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía , condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional más 6 años de inhabilitación profesional por la muerte de la joven sanjuanina.

“Se merece estar preso, se merece estar preso. Porque se llevó la vida de mi hija. Tenía todo a su alcance para salvarla. No le importó absolutamente nada. Nada, nada, nada”, expresó la mujer, visiblemente quebrada, mientras los familiares contenían el llanto.

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida" pic.twitter.com/NXNeiZ9IT2 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 3, 2025

El caso, que conmovió a la provincia, se remonta al 10 de febrero de 2020, cuando Julieta, de 18 años, fue operada de amígdalas por Babsía. La intervención se complicó debido a hemorragias postquirúrgicas. A pesar de la intervención de otros profesionales, Julieta sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció días después en el Hospital Guillermo Rawson.

La fiscalía había solicitado cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación profesional para Babsía, argumentando negligencia que derivó en el trágico desenlace. La defensa, en cambio, pidió la absolución. Finalmente, el tribunal condenó al médico a 2 años y 6 meses de prisión condicional, junto con 6 años de inhabilitación profesional.

“Es un alivio. Luchamos muchísimo para llegar acá”, continuó Aboal. “Que la gente denuncie, que no se queden de brazos cruzados porque se puede, se puede. Y con mi amor yo todo, todo, todo lo que necesites la acabo muerta. Esto es muy terrible, fue revivir cada momento de la muerte de Julieta. Un dolor terrible”.

Al ser consultada sobre qué le diría a su hija, la madre no pudo contener la emoción: “Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida. Jamás pensé que yo iba a terminar así. Jamás, jamás. La amo, que la amo”.