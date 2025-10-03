El otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional , junto con 6 años de inhabilitación profesional , por la muerte de Julieta Viñales , quien falleció en marzo de 2020 tras una operación de amígdalas realizada por el médico.

La fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación profesional para el médico, al considerarlo responsable de un accionar negligente que derivó en el trágico desenlace. Por su parte, la defensa del médico había pedido la absolución. La querella había solicitado la pena de 5 años de prisión,

Julieta Viñales, una joven de 18 años, falleció en marzo de 2020 tras una operación de amígdalas realizada por el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía. La intervención, que tuvo lugar el 10 de febrero, se complicó debido a hemorragias postquirúrgicas. A pesar de la intervención de otros profesionales médicos, Julieta sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció días después en el Hospital Guillermo Rawson.

El caso fue denunciado por la familia de la joven, quienes acusaron al médico de mala praxis. Tras una investigación, Babsía fue procesado por homicidio culposo por negligencia. Este viernes, el juicio concluyó con la condena de Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1974130143481462908&partner=&hide_thread=false Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales pic.twitter.com/oLbfRngV1O — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 3, 2025

Los fundamentos se leerán el próximo 13 de octubre y ahí se sabrá porqué el juez tomó esta decisión. En la resolución leída por una de las secretarias de Ricardo Moine llamó la atención que dos testigos sean investigados por falso testimonio, se trata de Leguiza y Martínez. Cabe destacar que ni fiscalía, querella o defensa solicitaron que sean investigados por falso testimonio; por tal razón causó sorpresa.

En los alegatos, la fiscal Claudia Galante pidió 3 años de prisión condicional para Babsía, la abogada querellante Cristina Naveda fue por todo y solicitó 5 años y la defensa, a cargo de Federico Petrignani y Fernando Castro la absolución.

Babsía salió en silencio de la sala de audiencia, acompañado por sus familiares y amigos y escoltado por la policía. Salieron por otra puerta, evitando la entrada de calle Rivadavia donde estaba la familia de Julieta.