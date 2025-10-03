Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

La tentativa de femicidio que conmocionó a Chimbas en marzo último continúa su curso judicial. La Justicia decidió prorrogar la detención de Renzo David Esquivel (38), imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en perjuicio de su pareja y por amenazas agravadas con arma contra su hijo de 11 años.
Según la investigación de la UFI CAVIG, el hecho ocurrió el 30 de marzo de este año en el barrio Los Pinos, cuando Esquivel, tras una discusión, sacó un cuchillo de carnicero y atacó brutalmente a su pareja en distintas partes del cuerpo (le provocó más de 10 heridas cortopunzantes). Fue entonces cuando su hijo mayor intervino heroicamente: le arrojó un camión de juguete en la cabeza para que dejara de apuñalar a su madre. Esa reacción le permitió a la víctima zafarse y pedir ayuda a una vecina, que junto a otros moradores la socorrieron y la trasladaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.
El fiscal Mario Panetta, a cargo del caso, sostiene que Esquivel actuó con la clara intención de matar a su pareja y que no logró su cometido únicamente por la intervención del niño y de terceros. La mujer sufrió múltiples heridas de gravedad y permaneció internada, aunque logró sobrevivir.
La investigación reveló que la víctima vivía desde hacía años en un círculo de violencia constante, con amenazas y agresiones físicas y verbales, que se intensificaban cuando Esquivel consumía alcohol y drogas. El informe de riesgo de violencia de género arrojó un nivel “alto”, lo que refuerza la acusación.
En el expediente también se incorporaron pruebas clave: testimonios de vecinos que lo vieron encima de la víctima con el cuchillo, la entrevista psicológica al menor que lo describe con detalles, la declaración de médicos y peritos que constataron la gravedad de las lesiones y hasta la confesión del propio acusado, quien dijo a la Policía que “quería matarla”, expresaron fuentes judiciales a este diario.
Según dijeron, el Ministerio Público Fiscal ya tendría la acusación formal contra este hombre y están a la espera de la audiencia de control de acusación. La pena punitiva que solicitaría el MPF sería de 13 años de prisión para Esquivel.
Su abogada defensora, Sandra Leveque, se negó a esta prórroga de prisión preventiva pero el juez dio a lugar al pedido de fiscalía y la prorrogó por otros 2 meses. La próxima audiencia se espera que sea el próximo 13 de octubre.
Chapa de violencia de género.jpg