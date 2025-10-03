Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

La tentativa de femicidio que conmocionó a Chimbas en marzo último continúa su curso judicial. La Justicia decidió prorrogar la detención de Renzo David Esquivel (38) , imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa , en perjuicio de su pareja y por amenazas agravadas con arma contra su hijo de 11 años.

Según la investigación de la UFI CAVIG , el hecho ocurrió el 30 de marzo de este año en el barrio Los Pinos , cuando Esquivel, tras una discusión, sacó un cuchillo de carnicero y atacó brutalmente a su pareja en distintas partes del cuerpo (le provocó más de 10 heridas cortopunzantes). Fue entonces cuando su hijo mayor intervino heroicamente: le arrojó un camión de juguete en la cabeza para que dejara de apuñalar a su madre. Esa reacción le permitió a la víctima zafarse y pedir ayuda a una vecina, que junto a otros moradores la socorrieron y la trasladaron de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

El fiscal Mario Panetta, a cargo del caso, sostiene que Esquivel actuó con la clara intención de matar a su pareja y que no logró su cometido únicamente por la intervención del niño y de terceros. La mujer sufrió múltiples heridas de gravedad y permaneció internada, aunque logró sobrevivir.

La investigación reveló que la víctima vivía desde hacía años en un círculo de violencia constante, con amenazas y agresiones físicas y verbales, que se intensificaban cuando Esquivel consumía alcohol y drogas. El informe de riesgo de violencia de género arrojó un nivel “alto”, lo que refuerza la acusación.

En el expediente también se incorporaron pruebas clave: testimonios de vecinos que lo vieron encima de la víctima con el cuchillo, la entrevista psicológica al menor que lo describe con detalles, la declaración de médicos y peritos que constataron la gravedad de las lesiones y hasta la confesión del propio acusado, quien dijo a la Policía que “quería matarla”, expresaron fuentes judiciales a este diario.

Según dijeron, el Ministerio Público Fiscal ya tendría la acusación formal contra este hombre y están a la espera de la audiencia de control de acusación. La pena punitiva que solicitaría el MPF sería de 13 años de prisión para Esquivel.

Su abogada defensora, Sandra Leveque, se negó a esta prórroga de prisión preventiva pero el juez dio a lugar al pedido de fiscalía y la prorrogó por otros 2 meses. La próxima audiencia se espera que sea el próximo 13 de octubre.