viernes 26 de septiembre 2025

Tragedia

Muere un motociclista al chocar con un auto en Chimbas

El siniestro fue en la esquina de Maradona y Formosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un trágico accidente de tránsito ocurrió este viernes por la mañana en Chimbas. Un motociclista perdió la vida luego de chocar contra un automóvil en la intersección de calles Maradona y Formosa.

El siniestro se registró minutos después de las 8 de la mañana. Aún se desconocen los detalles precisos de la mecánica del choque, pero las fuentes judiciales confirmaron que fue un impacto de lleno entre ambos vehículos, sin que ninguno llegara a frenar.

El conductor del auto sería oriundo de la Capital y que la víctima fatal es el motociclista, cuya identidad todavía se reserva hasta la notificación completa a los familiares, pero sería de Pocito.

Los investigadores cuentan con registros de una cámara particular ubicada sobre calle Formosa y con la presencia de un cartel de “Pare” que, aunque algo oculto, confirma la obligación de detenerse del automóvil. Según explicaron desde Fiscalía, se trató de una doble infracción, ya que además la motocicleta circulaba por la arteria que tenía prioridad de paso.

El conductor del auto fue aprehendido en el lugar por personal de la Comisaría 17ma y quedó a disposición de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Nicolía. La detención fue comunicada al juez de Garantías y en las próximas horas se realizará la audiencia de formalización.

“Por ahora la imputación es de homicidio culposo, teniendo en cuenta las evidencias recogidas en el sitio del siniestro”, expresó Nicolía.

La moto involucrada era de gran cilindrada, una Vajaj modelo Approach 234. Dada la gravedad del hecho, en el lugar trabajó un amplio equipo de fiscales: además de Nicolía, estuvieron presentes Francisco Micheltorena, Maximiliano Gerarduzzi y Gemma Cabrera.

El accidente ocurrió en una esquina de alta circulación, a una cuadra de Avenida Benavides, en las inmediaciones del barrio Santo Domingo. Familiares tanto de la víctima como del conductor llegaron al lugar en medio de una fuerte conmoción.

Las pericias continuarán para determinar con exactitud la mecánica del hecho, pero todo apunta a que el automovilista no respetó la señalización ni la prioridad de paso de la moto.

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Por Walter Vilca

