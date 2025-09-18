Un motociclista chocó con un colectivo en Rivadavia, manifestó tener dolores pero no quiso la atención médica

Durante la jornada de este miércoles, alrededor de las 20 horas, se registró un choque entre un colectivo y una moto en Rivadavia. El detalle que llamó la atención, es que el motociclista no quiso ser asistido por la ambulancia a pesar de que tenía dolores en sus piernas. Manifestó que no quería ser trasladado al hospital público y que se haría atender de manera particular.

Tragedia Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Siniestro Por una maniobra imprudente un motociclista intentó pasar a un auto, chocó y terminó hospitalizado

El siniestro fue en la esquina de El Sembrador y Mancini. Según el parte dado desde la Justicia. El colectivo de la Línea 400, conducido por Alejandro González (30) iba por calle El Sembrador de Este a Oeste. Al llegar a la esquina de Mancini chocó con la moto Honda 150cc conducida por Santiago Sánchez (40) que circulaba por esa arteria de Sur a Norte.

El reporte judicial manifestó que el motociclista tenía dolores en sus piernas, pero no quiso ser atendido por Emergencias 107 y que tampoco lo trasladen a un nosocomio. Argumentando que lo haría de manera particular.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.24.39

Cabe destacar que a ambos se les hizo el test de alcoholemia y dio negativo. En el hecho trabajó el fiscal Sebastián Gómez junto al ayudante fiscal Adrián Elizondo.