jueves 18 de septiembre 2025

Delitos Especiales

Un motociclista chocó con un colectivo en Rivadavia, manifestó tener dolores pero no quiso la atención médica

El herido dijo que se iba a atender de manera particular. El siniestro fue en la esquina de El Sembrador y Mancini.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante la jornada de este miércoles, alrededor de las 20 horas, se registró un choque entre un colectivo y una moto en Rivadavia. El detalle que llamó la atención, es que el motociclista no quiso ser asistido por la ambulancia a pesar de que tenía dolores en sus piernas. Manifestó que no quería ser trasladado al hospital público y que se haría atender de manera particular.

El siniestro fue en la esquina de El Sembrador y Mancini. Según el parte dado desde la Justicia. El colectivo de la Línea 400, conducido por Alejandro González (30) iba por calle El Sembrador de Este a Oeste. Al llegar a la esquina de Mancini chocó con la moto Honda 150cc conducida por Santiago Sánchez (40) que circulaba por esa arteria de Sur a Norte.

El reporte judicial manifestó que el motociclista tenía dolores en sus piernas, pero no quiso ser atendido por Emergencias 107 y que tampoco lo trasladen a un nosocomio. Argumentando que lo haría de manera particular.

Cabe destacar que a ambos se les hizo el test de alcoholemia y dio negativo. En el hecho trabajó el fiscal Sebastián Gómez junto al ayudante fiscal Adrián Elizondo.

