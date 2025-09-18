Por una maniobra imprudente un motociclista intentó pasar a un auto, chocó y terminó hospitalizado

El hecho ocurrió cuando Sonia Anahí Moratore, al mando de un automóvil Volkswagen Gol, circulaba por Avenida Ignacio de la Roza de Este a Oeste. Al intentar girar hacia el Norte para incorporarse a calle Juncal, fue impactada por una motocicleta marca Zanella, conducida por Santiago Chávez.

Tragedia Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Delitos Especiales Un motociclista chocó con un colectivo en Rivadavia, manifestó tener dolores pero no quiso la atención médica

De acuerdo a las primeras pericias, Chávez circulaba en el mismo sentido que el automóvil y, al intentar sobrepasarlo por la derecha, colisionó contra el lateral derecho del rodado mayor. Ambos vehículos quedaron gravemente dañados.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 09.44.29

El motociclista fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde se le realizaron estudios debido a los dolores que presentaba en distintas partes del cuerpo. Las lesiones fueron calificadas como culposas a determinar.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 13. El caso quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, quienes llevan adelante la investigación para determinar responsabilidades en el hecho.