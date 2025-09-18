jueves 18 de septiembre 2025

Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

En las imágenes se puede ver como uno de los atacantes se pone hasta un chaleco antibalas. Se hicieron allanamientos en los últimos días y se detuvo a una persona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chimbas
Fuentes policiales manifestaron que en estos enfrentamientos hay hasta menores involucrados y que los protagonistas son dos familias reconocidas en el ambiente delictivo y los identificaron como “Los Tejada” y “Los Brizuela”.

Diferentes brigadas policiales realizaron allanamientos para dar con los autores de estos hechos que están investigados por abuso de armas. En uno de ellos dieron con un sujeto intensamente buscado por la Justicia, de apellido Segura.

Debía estar en la cárcel hasta 2027 ya que salió del penal y no volvió. Segura está cumpliendo una pena por el delito de robo doblemente agravado.

En estos enfrentamientos no hubo heridos de bala.

Los hechos siguen siendo investigados por la Policía de San Juan, ya que la violencia cada vez es mayor en esta zona de Chimbas.

