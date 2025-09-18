Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito

Los vecinos de Pocito, en inmediaciones de calle 17 y Alfonso XIII están consternados. En la madrugada de este jueves habrían escuchado gritos desesperados de un hombre, provenientes del canal que pasa por la zona. Desde la Justicia expresaron que se está investigando a fondo y que durante la madrugada se hicieron rastrillajes por la zona y el canal, pero no tuvo resultados positivos.

Otro de los datos que han dado a conocer es que no saben de quién se trata, porque nadie ha hecho una denuncia pidiendo el paradero de alguien. Tampoco saben dónde cayó exactamente.

Los únicos datos que tenía la Justicia eran los gritos de auxilio de la zona de Alfonso XIII y calle 17, en el departamento pocito. Los efectivos han realizado rastrillajes en diferentes puntos del canal pero no hallaron nada durante la madrugada. De igual manera han ido diferentes patrullas hacia este lugar para colaborar con la búsqueda-

Esta la posibilidad de que haya salido por su cuenta del canal.

La causa recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz y sus ayudantes César Recio y Romina Mascarell.