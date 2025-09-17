El sanjuanino acusado de mandarle una bala a su exmujer sumó otra denuncia, pero fue liberado

Este es hombre acusado de hostigar y enviarle una bala a su expareja.

Después de 20 de permanecer preso en el penal de Chimbas, recuperó la libertad el sanjuanino acusado de hostigar y de enviarla una temible amenaza a su expareja, con una bala envuelta en un moño: “Venezolana, te llegó la hora”. Igual, los problemas no terminaron para él. Sumó una nueva denuncia, dado que la mujer aseguró que recibió mensajes intimidatorios del celular del sospechoso.

Daniel Alejandro Cortez , el sospechoso, tiene una perimetral y hasta carga con una condena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, dictada en julio último, justamente por el hostigamiento que ya venía sufriendo la denunciante, de nacionalidad venezolana. Pese al castigo, el 19 de agosto pasado, la víctima volvió a denunciar al hombre por otro hecho aterrador.

Ese día, ella recibió un paquete en su trabajo. Cuando abrió la caja, descubrió un mensaje armado con recortes que decía: “Venezolana, te llegó la hora”. El papel venía acompañado con una bala calibre 9mm que tenía envuelta una cinta en forma de moño, según confirmaron fuentes judiciales.

Cortez fue detenido el jueves 21 de agosto y el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG, le imputó el delito de amenaza simple y solicitó 40 días de prisión preventiva. En ese momento, la abogada defensora María Filomena Noriega rechazó las imputaciones y pidió su libertad, pero el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi dispuso la prisión preventiva por 20 días.

Ese plazo se cumplió y este martes se realizó una nueva audiencia, en la cual el fiscal solicitó que se prorrogara por 3 meses más. También porque solicitó una ampliación de la imputación por otra denuncia. En los últimos días, la mujer realizó una presentación asegurando que recibió mensajes con amenazas de muerte desde un celular que pertenece a Cortez.

En esa audiencia, la abogada Noriega sostuvo que ese hecho fue anterior a la denuncia por el paquete con la bala y aseguró que ese celular no estaba en poder Cortez desde antes de su detención. Con ese argumento buscó quitarle entidad a la denuncia y se opuso al pedido de extender la prisión preventiva.

El juez del caso no hizo lugar a la prórroga de la detención del imputado, pero hizo lugar a la ampliación de la imputación y habilitó la investigación por esta nueva denuncia. Cortez y su defensora también tienen pendiente la apelación de la condena de 1 año y 6 meses dictada en julio último y esperan tener un fallo favorable para revocar esa sentencia.