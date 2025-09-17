Sanjuanina confesó en un stream que fue víctima de acoso callejero: "Estás tocando a alguien sin consentimiento"

Duro relato en un canal de streaming de San Juan. Guadalupe Savoca, integrante de “¡Como!”, relató en una transmisión en vivo el episodio de acoso sexual que sufrió mientras realizaba compras en la Peatonal. La joven expuso su experiencia en el programa Malditos Seres.
Según contó, mientras ingresaba a un local comercial, un hombre que la venía siguiendo esperó a que saliera para tocarla sin su consentimiento. “Salgo del negocio, me meto a otro y atrás mío venía un chico. Pasa el chico, yo entro al negocio, y cuando salgo se da la vuelta como para enfrentarnos y me toca el cu... Agarrado, sentí la mano”, expresó.
Savoca explicó que en ese momento prefirió no reaccionar por temor a que la situación escalara: “Ese es mi miedo, capaz, si digo algo me cagan a piñas, entonces dije ‘bue, ya fue’”. Minutos después, otro hombre, que se desplazaba en silla de ruedas, le lanzó comentarios de contenido sexual: “Mi amor, qué rica”.
La joven criticó la naturalización del acoso callejero y advirtió que, si logra identificar al agresor, presentará la denuncia correspondiente. El hecho vuelve a poner en foco las sanciones previstas en la legislación para este tipo de conductas, que contemplan multas, tareas comunitarias o arresto, según la gravedad del caso.