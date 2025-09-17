Duro relato en un canal de streaming de San Juan . Guadalupe Savoca, integrante de “¡Como!”, relató en una transmisión en vivo el episodio de acoso sexual que sufrió mientras realizaba compras en la Peatonal . La joven expuso su experiencia en el programa Malditos Seres.

Según contó, mientras ingresaba a un local comercial, un hombre que la venía siguiendo esperó a que saliera para tocarla sin su consentimiento. “Salgo del negocio, me meto a otro y atrás mío venía un chico. Pasa el chico, yo entro al negocio, y cuando salgo se da la vuelta como para enfrentarnos y me toca el cu... Agarrado, sentí la mano”, expresó.

Sanjuanina confesó en un stream que fue víctima de acoso callejero: "Estás tocando a alguien sin consentimiento"



Video gentileza: Como!

Savoca explicó que en ese momento prefirió no reaccionar por temor a que la situación escalara: “Ese es mi miedo, capaz, si digo algo me cagan a piñas, entonces dije ‘bue, ya fue’”. Minutos después, otro hombre, que se desplazaba en silla de ruedas, le lanzó comentarios de contenido sexual: “Mi amor, qué rica”.

La joven criticó la naturalización del acoso callejero y advirtió que, si logra identificar al agresor, presentará la denuncia correspondiente. El hecho vuelve a poner en foco las sanciones previstas en la legislación para este tipo de conductas, que contemplan multas, tareas comunitarias o arresto, según la gravedad del caso.