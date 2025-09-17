miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relato

Sanjuanina confesó en un stream que fue víctima de acoso callejero: "Estás tocando a alguien sin consentimiento"

Según contó, mientras ingresaba a un local comercial, un hombre que la venía siguiendo esperó a que saliera para tocarla sin su consentimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
stream san juan

Duro relato en un canal de streaming de San Juan. Guadalupe Savoca, integrante de “¡Como!”, relató en una transmisión en vivo el episodio de acoso sexual que sufrió mientras realizaba compras en la Peatonal. La joven expuso su experiencia en el programa Malditos Seres.

Lee además
intento esquivar una camioneta y termino volcando frente a una reconocida bodega sanjuanina video
Capital

Intentó esquivar una camioneta y terminó volcando frente a una reconocida bodega sanjuanina
asi se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina
Gastronomía

Así se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina

Según contó, mientras ingresaba a un local comercial, un hombre que la venía siguiendo esperó a que saliera para tocarla sin su consentimiento. “Salgo del negocio, me meto a otro y atrás mío venía un chico. Pasa el chico, yo entro al negocio, y cuando salgo se da la vuelta como para enfrentarnos y me toca el cu... Agarrado, sentí la mano”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1968372829147291683&partner=&hide_thread=false

Savoca explicó que en ese momento prefirió no reaccionar por temor a que la situación escalara: “Ese es mi miedo, capaz, si digo algo me cagan a piñas, entonces dije ‘bue, ya fue’”. Minutos después, otro hombre, que se desplazaba en silla de ruedas, le lanzó comentarios de contenido sexual: “Mi amor, qué rica”.

La joven criticó la naturalización del acoso callejero y advirtió que, si logra identificar al agresor, presentará la denuncia correspondiente. El hecho vuelve a poner en foco las sanciones previstas en la legislación para este tipo de conductas, que contemplan multas, tareas comunitarias o arresto, según la gravedad del caso.

Temas
Seguí leyendo

El ADN de la industria sanjuanina: da 14.300 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Túnel de Zonda: un mail de Nación abrió esperanzas para retomar la megaobra sanjuanina

Licet, la sanjuanina que llegó a pesar sólo 900 gr y demostró que todo se puede

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

Recuperan en San Juan una moto robada en Jujuy

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas

El padrastro que confesó haber abusado a una menor escribiendo una carta pasará 8 años en la cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
chimbas: violo una perimetral, entro a la casa de su ex a la fuerza e intento quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Las entrevistas del Consejo de la Magistratura terminaron este martes. Ahora se espera la terna. 
Concurso histórico en la Justicia

Cargo de Fiscal General de San Juan: aseguran que hay apuro para definir la terna

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada
En 25 de Mayo

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad
Congreso de la Nación

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan "con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad"

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000
Villa Aberastain

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000