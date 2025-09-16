martes 16 de septiembre 2025

Gastronomía

Así se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina

Desde la receta tradicional hasta variantes innovadoras, las semitas siguen siendo un favorito en los hogares argentinos. Expertos reposteros comparten consejos para que queden suaves, esponjosas y llenas de sabor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
semita

Originarias de la tradición repostera de San Juan, las semitas son más que un simple pan dulce. Su textura suave y su versatilidad en coberturas -desde azúcar y nueces hasta membrillo- las convirtieron en un clásico infaltable en desayunos y meriendas familiares.

Cómo lograr las semitas perfectas

Para quienes quieren probar la receta tradicional, el proceso requiere tiempo y dedicación. La clave está en la masa y en el leudado:

  • Ingredientes principales: harina, azúcar, manteca, huevos, levadura fresca y leche tibia.
  • Preparación: se mezcla la levadura con la leche tibia, se incorpora a la masa y se deja levar hasta que doble su tamaño. Luego se forman bollitos, se decoran con azúcar o membrillo y se hornean hasta dorar.

El resultado son semitas suaves, con una corteza dorada y un aroma que llena la cocina.

Innovación en la cocina: variantes de semitas

La repostería moderna también ha dado lugar a versiones creativas de este clásico:

  • Rellenas: con dulce de leche, crema pastelera o chocolate.
  • Integrales: usando harina integral para una opción más saludable.
  • Veganas: sustituyendo manteca y huevos por alternativas vegetales.

Consejos de expertos para un resultado ideal

  • Dejar que la masa leude en un lugar cálido para que alcance la textura perfecta.
  • Evitar el sobrehorneado: las semitas deben conservar humedad.
  • Usar ingredientes frescos y de calidad para un sabor más auténtico.
