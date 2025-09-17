miércoles 17 de septiembre 2025

San Juan

El padrastro que confesó haber abusado a una menor escribiendo una carta pasará 8 años en la cárcel

El acusado admitió su autoría otra vez, pero ahora lo hizo formalmente y aceptando una condena en juicio abreviado. Cabe destacar que este sujeto ya estuvo 4 años preso por una causa federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-17 at 11.27.14
Este miércoles 17 de septiembre fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y la guardia. El acusado admitió su autoría, pero esta vez no lo hizo escribiendo una carta, sino en un juicio abreviado al frente de una jueza.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 11.27.13

“He perdido la razón de todo”, “No tengo ganas de nada, no puedo hablar, perdón”, con algunas de esas frases lastimosas quería mostrarse este sujeto cuando se formalizó el hecho contra él.

La víctima le contó a su mamá qué le pasaba. Le detalló lo que vivió en manos de este sujeto -que no se dan a conocer para preservar la integridad de la víctima-. Antes de radicar la denuncia, la madre de la menor también se enteró que el presunto abusador se lo había contado a su hermana.

image
Representantes del MPF, al mando de Mariano Juárez Prieto.

No se dio a conocer la carta en sí que este hombre escribió, pero entre las frases que el fiscal Mariano Juárez Prietto dio, fueron: “No sé lo que me pasó para hacer eso”, “Soy una vergüenza, pido perdón por fallarles”, “Me faltaría vida para pedir perdón”, entre otras frases.

Desde la Justicia manifestaron que la Cámara Gesell (entrevista videograbada) hecha a la menor fue aterradora, ya que comentó detalles espeluznantes de lo que este hombre le hizo. Actos sexuales que ocurrieron en más de una ocasión.

Cabe destacar que esta persona ya tenía una condena de 4 años de prisión, por una causa de drogas en la Justicia Federal.

