martes 16 de septiembre 2025

Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta

Una camioneta Toyota Hilux colisionó contra una moto en la intersección de Pueyrredón y 9 de Julio.

Por Fernando Ortiz
image

Un accidente vial se registró este martes por la tarde en el departamento Santa Lucía, cuando una camioneta Toyota Hilux 4x4, conducida por Rolando Llano, impactó contra una motocicleta Corven 110cc que manejaba Beatriz Fernández.

Según fuentes judiciales, el siniestro ocurrió en la intersección de Pueyrredón y 9 de Julio. Tras el impacto, Fernández fue asistida en el lugar por una ambulancia y posteriormente trasladada al Hospital Rawson para recibir una atención más completa, quedando en observación.

Personal de la UFI Delitos Especiales se presentó en el lugar para realizar las medidas de rigor y comenzar la investigación que permita determinar las responsabilidades de los involucrados en el accidente.

