Delincuentes asaltaron una panadería en Capital

La inseguridad golpeó el corazón de la ciudad de San Juan. Este martes, una panadería ubicada en calle Entre Ríos, apenas pasando Laprida, en Capital, fue blanco de un robo que dejó a los trabajadores en shock.
martes 16 de septiembre 2025
Según informaron fuentes policiales, los delincuentes se llevaron la billetera de la dependienta y también dinero de la caja registradora, para luego darse a la fuga.
Aunque personal policial trabajó en el lugar y revisó las cámaras de seguridad de la zona, por el momento no hay detenidos ni se recuperó el dinero sustraído.
El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos del microcentro.