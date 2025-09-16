Delincuentes asaltaron una panadería en Capital

La inseguridad golpeó el corazón de la ciudad de San Juan. Este martes, una panadería ubicada en calle Entre Ríos, apenas pasando Laprida , en Capital, fue blanco de un robo que dejó a los trabajadores en shock.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes se llevaron la billetera de la dependienta y también dinero de la caja registradora , para luego darse a la fuga.

Aunque personal policial trabajó en el lugar y revisó las cámaras de seguridad de la zona, por el momento no hay detenidos ni se recuperó el dinero sustraído.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos del microcentro.