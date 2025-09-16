martes 16 de septiembre 2025

Asalto a mano armada

Motochorros atacaron a punta de pistola a un ciclista y lo dejaron a pie en Santa Lucía

El atraco callejero ocurrió este lunes en la mañana. Le apuntaron con un arma de fuego y lo despojaron de su bicicleta y su mochila.

Por Walter Vilca
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un vecino de Santa Lucía que fue encerrado y asaltado por motochorros cuando circulaba en bicicleta. Los ladrones lo encañonaron con una pistola y lo dejaron a pie, literalmente. También le robaron la mochila que cargaba.

El violento hecho ocurrió este lunes 15 de septiembre, alrededor de las 9 de la mañana, en la intersección de las calles 12 de Octubre y Pellegrini, en cercanías del predio del Centro Comercial de Santa Lucía. La víctima fue Diego Molina, un vecino del coqueto barrio privado de la zona, quien andaba en una bicicleta rodado 29, revelaron fuentes policiales.

Esta persona relató a los policías de la Comisaría 5ta que dos hombres se le acercaron en una moto 150cc y lo encerraron en esa esquina. Uno de los delincuentes lo encañonó con un arma de fuego y le pidió todo. Lo hicieron bajar de la bicicleta y le pidieron la mochila.

Segundos más tarde, los ladrones fugaron a toda velocidad en la moto, con la bicicleta a la par y la mochila que contenía efectos personales de la víctima. Los primeros en llegar fueron efectivos de la Comisaría 5ª, quienes entrevistaron al damnificado y pusieron en marcha un operativo para dar con los autores.

