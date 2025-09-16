Policías héroes: en plena madrugada ayudaron a una caucetera a tener su bebé

Una madrugada cargada de emoción y nerviosismo se vivió en Caucete, cuando efectivos de la comisaría 9na se convirtieron en protagonistas de un verdadero acto de humanidad al asistir a una mujer que estaba a punto de dar a luz en su casa.

La señora Castro, con aproximadamente 39 semanas de embarazo, comenzó con el trabajo de parto durante la madrugada de este lunes. Su pareja, Ramiro Amaya, dio aviso y permitió el ingreso del personal policial al domicilio. Al llegar, los efectivos se encontraron con la mujer acostada en una de las habitaciones, ya en pleno proceso de alumbramiento.

Los cabos Mariana Gómez y Cintia Ruarte, junto al agente Cristian Ochoa, fueron quienes intervinieron de inmediato. Al observar la inminencia del nacimiento, se comunicaron vía telefónica con personal del 107, que les fue indicando los pasos a seguir. Minutos después, el bebé nació y rompió en llanto, lo que trajo alivio a todos los presentes. Los uniformados lo limpiaron, lo cubrieron con una manta y procedieron a cortar el cordón umbilical.

Poco después llegó la ambulancia del 107, a cargo del doctor Rolando Luna, que verificó el estado de salud de la madre y la recién nacida. Ambas fueron trasladadas al hospital César Aguilar, donde recibieron la atención de la doctora Alicia Villalobos.

El bebé, que nació a las 03:58, pesó 3,300kg y se encuentra en perfecto estado junto a su mamá. El papá contó a los efectivos que la pequeña llevará el nombre de Laila Olivia Amaya.