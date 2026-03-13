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Polémica tras la cordillera

Kast aseguró que indultará a policías condenados por la represión en 2019 en Chile

"Miremos nuestra historia, hay que partir perdonando", comentó el flamante presidente del país trasandino

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Antonio Kast, en la ceremonia de asunción como presidente de Chile.

José Antonio Kast, en la ceremonia de asunción como presidente de Chile.

Un día después de su asunción, el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que indultará a policías y militares condenados por represión durante las protestas que tuvieron lugar en ese país en 2019. Anticipó que estudiará caso por caso.

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Kast, muy crítico de las manifestaciones ocurridas hace siete años, ya había adelantado en su campaña que indultaría "a todos" los carabineros presos por delitos en ese estallido social, ya que consideraba que estaban siendo "perseguidos".

Este jueves le consultaron por posibles liberaciones de los uniformados condenados. "Estamos en eso", fue su primera respuesta, una confirmación de que avanzará con esa promesa de campaña.

Y agregó: "La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la república y yo la voy a utilizar".

Las protestas estallaron en octubre de 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera. El detonante fue el aumento del boleto del subte. Las manifestaciones y la respuesta policial dejaron 30 manifestantes muertos.

Cuando le preguntaron sobre si ya sabe quiénes serán los potenciales beneficiados, Kast dijo este jueves en Canal 13: "Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo".

"Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado. Y, claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables", añadió al respecto.

En diciembre de 2022, Gabriel Boric había avanzado con indultos a trece personas condenadas por delitos en las protestas sociales de tres años atrás.

"Hay que partir perdonando": la mirada en retrospectiva de Kast

No hay una cifra oficial de agentes condenados por represión durante el estallido social, pero se han reportado decenas de sentencias en la prensa local.

Según un informe de la Fiscalía, entre el 18 de octubre y el 31 de marzo de 2020, se registraron más de 35.000 delitos. De ellos, un 34% corresponde a crímenes cometidos por agentes del Estado.

Además de los 30 muertos durante la convulsión social, se reportaron 464 personas con heridas oculares, según el informe.

"Miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando", sostuvo Kast en la entrevista de este jueves.

Durante su campaña, el entonces candidato derechista también se abrió a estudiar indultos a algunos uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos.

Sin embargo, hasta ahora evitó pronunciarse sobre un proyecto de ley impulsado por la derecha para permitir que presos con enfermedades terminales o mayores de 70 años cumplan sus penas fuera de la cárcel. Esto incluiría a exagentes recluidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

FUENTE: Clarín con información de AFP

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