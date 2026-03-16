Momento crítico: una beba sanjuanina de 1 año se ahogó y la salvaron cuatro policías

Cuatro policías salvaron a una beba de 1 año de morir ahogada en Rawson. Imagen de archivo.

Una beba sanjuanina de 1 año y 5 meses y su familia vivieron un momento crítico cuando la criatura se atragantó con un alimento y dejó de respirar. Tras un desesperado llamado al 911, efectivos de la Subcomisaría Ansilta llegaron al lugar y lograron salvarla aplicando maniobras de primeros auxilios antes de trasladarla de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó fuera de peligro.

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El dramático episodio ocurrió este domingo, en una vivienda del barrio FOECyT, en Rawson, y generó momentos de extrema tensión para una joven madre de 21 años. Todo comenzó con un llamado desesperado al 911 en el que se alertaba que una beba de apenas 1 año y 5 meses no respiraba tras haberse atragantado con un alimento.

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Ante la urgencia, una comisión de la Subcomisaría Ansilta llegó rápidamente al domicilio. Al ingresar, la madre explicó que su hija se había ahogado mientras comía y que en ese momento no reaccionaba ni respondía a estímulos, lo que aumentó la desesperación en la escena.

El cabo Facundo Lucero, junto a los agentes Nicolás Varela, Luciana Escudero y Esteban Cabeza, actuaron de inmediato. Con rapidez y precisión aplicaron la maniobra de Heimlich para liberar las vías respiratorias de la pequeña. Tras segundos que parecieron eternos, la niña finalmente reaccionó y comenzó a recuperar la respiración con dificultad.

Sin perder tiempo, los efectivos decidieron trasladarla de urgencia en el móvil policial hasta el Hospital Marcial Quiroga. Allí fue recibida en la guardia por la doctora Silvina Nevada, quien la asistió y logró estabilizarla.

Según informaron fuentes policiales, la médica confirmó que el cuadro se había revertido sin daños aparentes. La beba quedó en observación, estable y fuera de peligro.