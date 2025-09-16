martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pasiones del Interior

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

El club de Valle Fértil que nació en 1971 tiene el privilegio que sólo algunos pocos pueden tener y es que uno de sus fundadores aún camina por las instalaciones de la institución. Cual leyenda viviente, recuerda los inicios y se muestra orgulloso por lo obtenido, que va más allá de levantar una copa, sino más bien supone haber sido testigo de aquellos sueños que fueron cumplidos.

Por Luz Ochoa
WhatsApp Image 2025-09-14 at 4.30.04 PM
DSC_0024
DSC_0036
c24fa527-681c-43ff-a4de-72657d7bb174
ee20233f-5577-4bc8-a99d-a7c9c7365c92
DSC_0033
DSC_0037
344a4336-4259-4121-a62c-0d615eaab50d

En el intenso y extenso camino que representa Pasiones del Interior, hay verdades que pueden ser aclamadas y una de ellas es que cada club sanjuanino tiene su magia. Es por ello que, al explorar el club situado al pie de las sierras de Valle Fértil, resulta sencillo entender por qué Don Riverito es parte de esa esencia, pues se trata de la historia de la institución en carne viva.

Lee además
La historia del Club Social y Deportivo San Agustín. 
Pasiones del Interior

San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra
Katherina Szebun estará de visita en San Juan.
Visita destacada

Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, brindará una clínica en San Juan

A sus 81 años y pese a los achaques en su salud, Serapio Rufino Riveros aún tiene cuerpo y alma para recorrer las instalaciones de la institución y, más importante todavía, para contar cuáles fueron los orígenes del Club Social y Deportivo San Agustín, en donde trabajó como dirigente y hasta hoy luce con orgullo los colores de la escuadra.

DSC_0024

Emocionado hasta las lágrimas, el nacido en las Sierras de Riveros destaca que a pesar de haber sido uno de los clubes más jóvenes del departamento, ya que fue fundado en 1971, gracias al esfuerzo de su gente, creció a pasos agigantados y fue referente del fútbol sanjuanino en otras latitudes. Es que recuerda que, por la distancia con la ciudad Capital, las competencias en las que participaban eran contra equipos riojanos.

Jugábamos en la Liga Chileciteña, nos conocían en todas partes. Nos hicimos conocer como vallistos”, destaca con satisfacción el hombre de boina y bastón, que también fue futbolista en sus años de juventud, y agrega: “Pese a que éramos el club más joven, hemos traspasado a los de Primera”.

344a4336-4259-4121-a62c-0d615eaab50d
Arriba a la izquierda. De bigotes, brazos en jarra y sonriente, así lucía Don Riverito en su época de jugador.

Arriba a la izquierda. De bigotes, brazos en jarra y sonriente, así lucía Don Riverito en su época de jugador.

Aunque reconoce que es el único socio que queda en pie de todos aquellos entusiastas que soñaron con darle vida al club, muchos de ellos empleados municipales del departamento, dice estar orgulloso porque “el club sigue parado” y ello hace valer la pena el sacrificio de los pioneros.

Agradecido por los dirigentes que continuaron el legado, tomaron las riendas de la entidad y que se ilusionan con hacer su nombre todavía más grande, Riverito remarca que todo se sostiene con pasión y por amor a la camiseta, cuando se trata de dar empuje a la institución. “He querido el club como si fuera mi casa y estoy feliz porque sigue aquí”, confiesa con la voz quebrada.

DSC_0036

Emprendedor y trabajador, el protagonista no sólo resalta en el Valle por su vínculo con San Agustín, sino también por su labor en el Camping Municipal, en donde vivió por y para él. Junto a su familia, fue el encargado del lugar, recibió a miles de turistas de todas partes del mundo que hasta hoy lo recuerdan.

En su honor, el camping que un principio fue propiedad del Automóvil Club fue bautizado con su nombre, “Don Riverito. Allí, él, su esposa (fallecida) y sus cuatro hijos fueron anfitriones para el turismo que visitaba el Valle de la Luna, por lo que siempre les inculcó la cultura del esfuerzo y les enseñó a querer al albiceleste del Valle.

c24fa527-681c-43ff-a4de-72657d7bb174

Su hija, Rosana Riveros, detalla que el ex dirigente llevaba a toda su familia al club los días de los partidos, que eran los primeros en llegar y los últimos en irse, que lavaban los equipos de los jugadores y que habitualmente hacían empanadas, semitas y demás alimentos para vender y colaborar con la institución.

Como el cuerpo y los años pasan factura, la leyenda viva de San Agustín no es la excepción y, tras sufrir algunos problemas en la columna, lo que lo limita en sus movimientos, también afronta una degeneración en su audición y la visión. Esto último es irreversible y, a sabiendas de que podría perder la vista, Riverito señala que va a disfrutar al máximo ver flamear los colores de su equipo.

ee20233f-5577-4bc8-a99d-a7c9c7365c92
Don Riverito, junto a su familia en un día de camping

Don Riverito, junto a su familia en un día de camping

“El club no tiene que desaparecer, para mí es un orgullo tener los colores de la Bandera nuestra, el celeste y el blanco”, declara y, con la camiseta en sus manos, mientras besa el escudo, sentencia: “ Antes de morirme quiero ver al equipo en la cancha y ver por última vez estos colores ”.

Embed - RIVERITO Club San Agustin
Temas
Seguí leyendo

Un ex entrenador del Verdinegro, nuevo DT de Independiente

La Champions League entra en acción: todos los argentinos que juegan y lo que hay que saber

Contundente victoria de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de Vóley

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines en San Juan

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

El motocross cuyano tuvo su quinta fecha en Santa Lucía

Unión le ganó a Zondina y lidera solo en la cima de la tabla: todos los resultados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
contundente victoria de argentina sobre corea del sur en el mundial de voley
¡Vamos!

Contundente victoria de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de Vóley

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse
Oportunidad laboral

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Te Puede Interesar

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año
Presupuesto 2026

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año

Por Celeste Roco Navea
Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera hechos y el peronista Allende habló de una tomada de pelo
Coletazos en San Juan

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.
Judiciales

La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín video
Pasiones del Interior

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete
En Rawson

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete