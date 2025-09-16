Un ex entrenador del Verdinegro, nuevo DT de Independiente

Independiente eligió a su nuevo entrenador y en un par de reuniones virtuales hubo acuerdo total de palabra. Gustavo Quinteros aceptó la propuesta contractual de Independiente y será el sucesor de Julio Vaccari, quien renunció el pasado sábado tras caer 1 a 0 ante Banfield.

El técnico, que estuvo al frente del vestuario de San Martín de San Juan en el 2006 y fue campeón con Vélez en 2024, mantendrá una última charla en estas horas para pulir los últimos detalles y viajar al país (se encuentra en Miami) para firmar hasta diciembre de 2026. Su debut será ¡en el clásico de Avellaneda!

Si tras la primera charla el presidente Néstor Grindetti se había llevado una muy grata impresión, luego de una segunda reunión entrada la noche del lunes todo quedó muy claro: Quinteros será el nuevo técnico del Rojo. Todo quedará oficializado una vez que se vuelque lo hablado en los contratos.

Entre las partes coincidieron en que lo mejor será ordenarse bien para que su ciclo comience la semana próxima. Es por eso que, si no cambian los planes, este domingo ante San Lorenzo en Avellaneda será Carlos Matheu quien dirija al primer equipo interinamente.

image

El perfil del santafesino de 60 años ocupa prácticamente todos los casilleros que la dirigencia pretende: tiene experiencia, es campeón, conoce el fútbol local y su idea de juego es compatible con la que se pregona en el Rey de Copas.

Sabe Quinteros que tendrá un desafío inmediato muy bravo. El cuadro de Avellaneda lleva diez partidos consecutivos sin victorias, quedó eliminado de la Copa Argentina y de la Sudamericana (por el fallo de la Conmebol) y está último en la Zona B del Torneo Clausura, en el que todavía no ganó.

El plantel nunca logró recuperarse de la desilusión de no haber podido campeonar el semestres pasado, cuando mostraba un gran nivel y era uno de los máximos candidatos. Y lo que terminó de hundir anímicamente a los jugadores fue el golpazo por lo sucedido ante la Universidad de Chile.

El nuevo técnico tendrá entonces que llegar con el inflador anímico para empezar a ganar de inmediato. Sumar puntos para meterse en los playoffs y también para clasificar a una Copa del año que viene serán los objetivos más urgentes.

Quinteros dirige hace 20 años. Independiente será su club número 15 como DT. Antes pasó por Blooming, San Martín de San Juan, Bolivar, Oriente Petrolero, la selección de Bolivia, Emelec, la selección de Ecuador, Al Nassr, Al Wasl, Universidad de Chile, Tijuana, Colo-Colo, Vélez y Gremio, con una efectividad total de 57,92 por ciento y 13 títulos ganados.

En Avellaneda trabajará con el mismo cuerpo técnico que tuvo en Vélez: Leandro Desábato, Maximiliano Quesada y Rodrigo Quinteros como colaboradores y Hugo Roldán como preparador físico.

