Batalla campal en un partido de la Liga Pocitana: una mujer agarró una caña y correteó a los jugadores para pegarle

Lo que debía ser una tarde de fútbol en la liguilla pocitana, terminó en escándalo. Ayer domingo por la tarde, en la cancha de Vélez ubicada en calle 14 y Mendoza, el partido de Primera División entre Vélez y Nobleza se vio empañado por una verdadera batalla campal.

Según se puede observar en el video que se hizo viral en las redes, la violencia se desató de un momento a otro. Lo que comenzó con empujones y gritos dentro del campo, rápidamente escaló a golpes de puño, corridas y agresiones entre jugadores, cuerpos técnicos y hasta algunos hinchas que ingresaron al terreno de juego. El foco estuvo puesto en una mujer, que agarró una caña y correteó a los jugadores para pegarles.

Otra batalla campal en un partido de fútbol de Pocito: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping

Un torneo amateur de fútbol terminó en escándalo en Pocito. El último sábado por la tarde, en pleno partido disputado en el camping de ATE, se desató una verdadera batalla campal que incluyó piedrazos, piñas y corridas, generando momentos de pánico entre las familias que estaban presentes en el lugar.