Una candidata a suceder a Jimmy Quattropani quedó descalificada

La pulseada por la sucesión en la Fiscalía General de la Corte de Justicia de San Juan sumó su primera baja. Andrea Polizotto, quien supo ser referente en la provincia del espacio que lideraba el expresidente Alberto Fernández, quedó descalificada luego de ausentarse a la entrevista que debía mantener este lunes con el Consejo de la Magistratura. Su inasistencia la dejó automáticamente fuera de carrera para ocupar uno de los cargos más codiciados y de mayor peso en el Poder Judicial sanjuanino.

La jornada inaugural de entrevistas se desarrolló este 15 de septiembre en el Sirio Libanés, sede académica del Poder Judicial. Allí se presentaron 15 de los 34 aspirantes que buscan cubrir la vacante que dejó la muerte de Eduardo Quattropani , ocurrida el 21 de julio.

Entre los que sí se sometieron a las preguntas de los consejeros figuraron Marcelo Salinas, Adriana Tettamanti, Leonardo Arancibia, Yanina Galante, Atilio Yanardi, Nasser Uzair, Marcelo Saffe, Graciela Roduen, Javier Cámpora, Ricardo Moine, Fernando Castro, Celia Maldonado, Daniel Galvani, Francisco Micheltorena y Horacio Rodríguez del Cid.

La designación del nuevo Fiscal General reviste una trascendencia política y judicial excepcional. El cargo es vitalicio, de fuerte influencia en el funcionamiento diario del Ministerio Público Fiscal, especialmente desde la implementación del Sistema Acusatorio. Quattropani había ejercido el puesto durante 32 años, tras ingresar en 1993 como parte de un acuerdo político entre el peronismo de Jorge Escobar y la Cruzada Renovadora de Alfredo Avelín.

Hoy, la disputa vuelve a estar atravesada por el juego de poder. El orreguismo, que domina la Cámara de Diputados, aparece como el sector mejor posicionado para cubrir el puesto, con el respaldo de aliados del Bloquismo y votos sueltos de exintendentes justicialistas. Pero antes de llegar a la Legislatura, todos los postulantes deberán sortear el filtro del Consejo de la Magistratura, integrado por el cortista Juan José Victoria (presidente), la ministra de Gobierno Laura Palma, la diputada Fernanda Paredes y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres.