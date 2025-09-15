lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuesta

Elecciones legislativas: gran parte de los sanjuaninos, entre la duda y el desconocimiento a la hora de votar

Queda poco más de un mes para las elecciones legislativas y si bien los candidatos se conocen y los frentes están en campaña, gran parte de los sanjuaninos aún están eligiendo a quien votar. Un sector de la población, ni enterados de las elecciones.

Por Mariela Pérez
Las elecciones legislativas tendrán lugar el 26 de octubre.

Las elecciones legislativas tendrán lugar el 26 de octubre.

El próximo 26 de octubre los sanjuaninos deberemos ir a votar. La particularidad de esta elección, además de ser legislativa donde solo elegiremos diputados nacionales, es que por primera vez se utilizará la Boleta Papel. Pese a ello, y la información que hay por todos lados, gran parte de los sanjuaninos aún no define su voto, otra porción incluso desconoce que hay elecciones y hay un llamativo porcentaje que asegura no irá a las urnas.

Lee además
el nuevo ministro del interior debuto con pronostico para octubre: va a ser ratificado el rumbo
Pálpito

El nuevo ministro del Interior debutó con pronóstico para octubre: "Va a ser ratificado el rumbo"
por el efecto elecciones en provincia de buenos aires, a cuanto cerro el dolar blue en san juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores para conocer cómo se vive el clima pre elecciones, mientras los candidatos y los frentes se encuentran en campaña. El dato revelador fue que el 15,7% de los lectores indicaron no estar al tanto de las elecciones, pese a las movidas que hay en toda la provincia, los medios e incluso las redes sociales.

Por su parte, el 18,7% de los lectores aseguraron que no harán uso del derecho de elegir a sus representantes, señalando que no votarán en esta oportunidad. Ante esto, hay que tener en cuenta que conforme el Código Provincial Electoral, la multa podría ser de 200 a 600 U.T (Unidades Tributarias). Teniendo en cuenta el nuevo valor que es de $100 cada unidad, la multa rondaría de los $20.000 a los $60.000.

Solo el 18,4% de los lectores indicaron estar aún en duda sobre a quién votar el día de las elecciones.

Del otro lado de la vereda se encuentran los sanjuaninos que tienen definido su voto. De ese total, el 28,2% puntualizó que mantendrán el mismo voto emitido durante las últimas elecciones, manteniendo la preferencia. Por su parte, el 19,1% optará por cambiar la elección de su voto, votando de una manera distinta a lo sucedido hace dos años.

image

Cabe recordar que, de acuerdo al calendario electoral nacional, la campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual comenzará el 26 de septiembre. A partir del 18 de octubre se prohibirá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, pronósticos electorales, o referirse a sus datos, y la visita a las urnas será el 26 de octubre.

Temas
Seguí leyendo

Un famoso sanjuanino felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones bonaerenses: "Que sigan los éxitos"

"Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes": la autocrítica de un diputado electo de La Libertad Avanza, tras los comicios bonaerenses

Efecto elecciones: caída de bonos, suba de dólar y remarcaciones de precios, desde la mirada de analistas sanjuaninos

Morgan Stanley da marcha atrás y retira su recomendación de compra tras la derrota de La Libertad Avanza

Tras la dura caída electoral bonaerense, Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete

La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires llegó hasta los medios internacionales

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

El país observa las elecciones en Provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están conformadas las secciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penal de chimbas: para que se usaran las nuevas celdas y cuando estaran los modulos-carcel
Infraestructura

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Asesinaron a un sanjuanino en Chile tras protagonizar una pelea
Terrible

Asesinaron a un sanjuanino en Chile tras protagonizar una pelea

Te Puede Interesar

La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000
Judiciales

La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.
Ola de alertas

En San Juan, la última amenaza de bomba fue en la cárcel: cómo se hizo el operativo con los presos

Un sector de comerciantes prepara un bonus track para los clientes que compren en comercios de Capital. 
Novedad

La sorpresa que preparan los Comerciantes Unidos para los que compren en Capital

 Ron Hochstein, nuevo CEO del proyecto Vicuña (Josemaría y Filo del Sol) en San Juan. (Foto: Mineria y Desarrollo). 
Megaproyecto de cobre

El proyecto sanjuanino Vicuña ya tiene CEO y completa la escala de jefes

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia