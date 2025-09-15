Elecciones legislativas: gran parte de los sanjuaninos, entre la duda y el desconocimiento a la hora de votar

El próximo 26 de octubre los sanjuaninos deberemos ir a votar. La particularidad de esta elección, además de ser legislativa donde solo elegiremos diputados nacionales, es que por primera vez se utilizará la Boleta Papel. Pese a ello, y la información que hay por todos lados, gran parte de los sanjuaninos aún no define su voto, otra porción incluso desconoce que hay elecciones y hay un llamativo porcentaje que asegura no irá a las urnas.

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores para conocer cómo se vive el clima pre elecciones, mientras los candidatos y los frentes se encuentran en campaña. El dato revelador fue que el 15,7% de los lectores indicaron no estar al tanto de las elecciones, pese a las movidas que hay en toda la provincia, los medios e incluso las redes sociales.

Por su parte, el 18,7% de los lectores aseguraron que no harán uso del derecho de elegir a sus representantes, señalando que no votarán en esta oportunidad. Ante esto, hay que tener en cuenta que conforme el Código Provincial Electoral, la multa podría ser de 200 a 600 U.T (Unidades Tributarias). Teniendo en cuenta el nuevo valor que es de $100 cada unidad, la multa rondaría de los $20.000 a los $60.000.

Solo el 18,4% de los lectores indicaron estar aún en duda sobre a quién votar el día de las elecciones.

Del otro lado de la vereda se encuentran los sanjuaninos que tienen definido su voto. De ese total, el 28,2% puntualizó que mantendrán el mismo voto emitido durante las últimas elecciones, manteniendo la preferencia. Por su parte, el 19,1% optará por cambiar la elección de su voto, votando de una manera distinta a lo sucedido hace dos años.

image

Cabe recordar que, de acuerdo al calendario electoral nacional, la campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual comenzará el 26 de septiembre. A partir del 18 de octubre se prohibirá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, pronósticos electorales, o referirse a sus datos, y la visita a las urnas será el 26 de octubre.