lunes 8 de septiembre 2025

Repercusiones

La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires llegó hasta los medios internacionales

El resultado en las urnas de este domingo en Buenos Aires generó gran repercusión en los principales portales extranjeros que pusieron énfasis en la derrota de Javier Milei y su partido ante el peronismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las primeras horas luego de conocer el resultado de las elecciones siempre están cargadas de repercusiones, donde se miden los coletazos del apoyo o la falta de ello en las urnas. Lo sucedido este domingo durante las elecciones legislativas de Buenos Aires llegó hasta los medios internacionales, donde se puso un especial énfasis en la derrota de Javier Milei y la Libertad Avanza, por sobre la victoria del peronismo bajo el sello “Fuerza Patria”.

Del otro lado de la cordillera, el medio La Tercera de chile destacó en su titular “Oficialismo sufre paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires y Milei ve amenazado el rumbo de la economía”. Un título un tanto acertado si se estudia la reacción de los mercados con el aumento del Riesgo País, la caída de acciones y bonos, y el alza en la cotización del dólar.

image

El medio Folha de Sao Paulo, de Brasil, también se hizo eco de lo sucedido y tituló: “Milei sufre derrota en elecciones en la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis”, y señaló que “la imagen del presidente se ve empañada tras el audio de presunta corrupción que involucra a su hermana Karina”.

image

Siguiendo con las reacciones de los países limítrofes, en Uruguay el sitio El Observador puntualizó en su titular: “Derrota libertaria en todos los escenarios de provincia de Buenos Aires”. Un detalle no menor es que las notas más leídas en las últimas horas tienen que ver con el resultado de las acciones.

image

Del "otro lado del charco" también se hicieron eco de lo sucedido en Buenos Aires. El diario El País de España tituló: “El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei”, y destacó que “el partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales”.

image

En la misma línea, El Mundo tituló: “Contundente victoria del peronismo sobre los candidatos de Milei en Buenos Aires”. Además, hablaron de “un duro golpe para el Presidente, al frente de un Gobierno que se sume en la incertidumbre”, de cara a los comicios de octubre.

image

Por otro lado, Financial Times de Reino Unido publicó: “Javier Milei sufre un duro revés en las elecciones de Buenos Aires”. El medio británico advirtió, además: “Crece la presión sobre el presidente libertario por su agenda de reformas y el escándalo de corrupción antes de las elecciones intermedias de octubre”.

image

Por su parte, en Italia, La Repubblica tituló: “El partido de Milei sufre una derrota mientras los peronistas ganan las elecciones provinciales de Buenos Aires”.

image

Al mismo tiempo, señalaron que “el resultado de las elecciones llega en un momento particularmente difícil para el gobierno”, en referencia al escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), a raíz de los audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, que tiene como principal apuntada a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.

