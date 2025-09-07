lunes 8 de septiembre 2025

Sector productivo

Después de 20 años, el peronismo volvió a ganar en el campo de la Provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria ganó en la cuarta sección electoral, que está compuesta por la zona más importante que limita con Santa Fe, La Pampa y Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El resultado en la Cuarta Sección Electoral, que abarca a los 19 municipios rurales del noroeste bonaerense, parte de la zona más importante que limita con Santa Fe, La Pampa y Córdoba, el peronismo dio el batacazo después de 20 años y deshizo las ilusiones de Somos Buenos Aires, que buscaba romper con la polarización.

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"
Provincia de Buenos Aires

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"
¿kicillof o milei? quien gano en cada una de las secciones electorales de la provincia de buenos aires
Comicios bonaerenses

¿Kicillof o Milei? Quién ganó en cada una de las secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria ganó con el 40,2%, en el segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el 30,28%, mientras que Somos Buenos Aires logró el 19,95%, escrutado el 94,47%. Pero además, se impuso con comodidad en la Segunda Sección, del norte de la provincia.

Con este resultado, la lista que encabeza el camporista Diego Videla le dio al peronismo la primera alegría local desde 2005. Ese año compitió el Frente para la Victoria. Solo hace cuatro años, el peronismo perdió por 16 puntos frente a Juntos. En esa elección, el frente Juntos llegó al 50,06% y el peronismo quedó con el 34,16%. En 2017 la derrota peronista había sido por 25 puntos.

En el segundo lugar cómodo quedó la alianza violeta llevó como primer candidato a senador provincial a Gonzalo Cabezas, que había anticipado "buenas expectativas" y hasta logró que el presidente Javier Milei baje a un acto en Junín, el municipio más poblado de la Cuarta Sección.

Para esta elección, Somos Buenos Aires llevó como candidatos a senadores provinciales a dos intendentes fuertes. Pablo Petrecca, el intendente macrista de Junín, encabezó la lista al Senado, y en el tercer lugar va el vecinalista Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy.

Entre esos dos municipios representan el 27% de la Sección, donde 9 de los 19 municipios son gobernados por intendentes del espacio de Somos. Esperaban dar la sorpresa, sin embargo quedaron en el tercer lugar.

El perfil rural de la cuarta sección lo marcan los 19 municipios que la integran: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas. Pero también Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Dentro de los 19 distritos, El peronismo se impuso en 15, mientras que La Libertad Avanza ganó en cuatro. En General Pinto, Fuerza Patria logró el 57%; en Carlos Tejedor, el 56,8%; en Rivadavia el 55%, y en Chacabuco y Alberti arañó el 50%.

Los único cuatro que ganaron los libertarios fueron Trenque Lauquen, por tres puntos; General Villegas por nueve; 9 de Julio por 12; y Lincoln por cuatro puntos.

La última victoria peronista en una elección legislativa en la Cuarta fue en 2005, cuando el Frente Para la Victoria llegó al 38,61%, mientras que la UCR había logrado el 22,23%. Cuando años más tarde, en la elección marcada por el conflicto del kirchnerismo con el campo, el peronismo salió tercero detrás del Acuerdo Cívico y Social, que se llevó el 32,6%, Unión PRO con el 31,24% y recién después el FVP con el 30,67%.

Para las elecciones legislativas de 2013 ganó el Frente Renovador de Sergio Massa por poco más de un punto, y en 2017, Cambiemos llegó al 50% de los votos, mientras que Unidad Ciudadana al 25%.

Fuente: Clarín

La derrota de Milei en Buenos Aires disparó el dólar cripto y dio una señal para el lunes

La votación de Karina en las elecciones en Buenos Aires y la negativa a la prensa: "No hablo"

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

La historia detrás del sujeto condenado por abuso, que rompió la tobillera y huyó: todavía no lo encuentran

Conmoción en Mendoza por el voraz incendio en una feria: el video

El país observa las elecciones en Provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están conformadas las secciones

Murió la presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo a los 106 años

El impactante video de una camioneta estrellándose contra una estación de servicio en San Bernardo

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires
Imperdible

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

El mecánico caucetero que quiso una noche loca de sexo, pero fue asaltado y murió atropellado
Historias del Crimen

El mecánico caucetero que quiso una noche loca de sexo, pero fue asaltado y murió atropellado

El plan para descomprimir el Penal de Chimbas: además de nuevas celdas, buscan controlar mejor las tobilleras para que haya más domiciliarias
Política oficial

El plan para descomprimir el Penal de Chimbas: además de nuevas celdas, buscan controlar mejor las tobilleras para que haya más domiciliarias

Por Miriam Walter
Contundente victoria del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el frente de Milei
Elecciones bonaerenses

Contundente victoria del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el frente de Milei

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión
Desde La Plata

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"
Provincia de Buenos Aires

Kicillof, sobre el resultado electoral: "Es una alegría reparadora, vinimos a poner un freno a Milei"

San Juan arranca la semana con temperaturas templadas y sin lluvias
SMN

San Juan arranca la semana con temperaturas templadas y sin lluvias