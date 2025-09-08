lunes 8 de septiembre 2025
Por el "efecto elecciones" crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones

La cotización del dólar se mantiene sobre la brecha establecida por el Gobierno, pero algunos bancos iniciaron la jornada elevando el precio de la moneda.

Por Mariela Pérez

    El resultado de las urnas durante las elecciones de este domingo en Buenos Aires está provocando efecto en el ámbito económico. Mientras en Wall Street las acciones están bajando y el Riesgo País sube, la cotización del dólar también tuvo sus variaciones durante las primeras horas de este lunes, aumentando sus cotizaciones en algunas entidades bancarias.

    El viernes, último día hábil bancario, el dólar oficial operó a $1.344,41 para la compra y a $1.386,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta.

    Por su parte, el dólar blue se vendió sobre los $1.370 promedio en la city porteña, mientras que en San Juan estuvo rondando los mismos valores.

    El panorama es completamente diferente este lunes. Banco Galicia, que se volvió tendencia en la red social “X”, arrancó el día elevando la cotización a $1460 para venta y $1.400 para compra. También es el caso de Santander y BBVA que también lo ubica en $1.460. Por su parte, Banco Nación cotiza a $1.460. Patagonia, también actualizó sus valores $1.470. Y Banco Provincia, $1.465.

    La cotización del dólar oficial también se elevó, registrando $1400 para la compra y $1.460 para la venta.

    Por su parte, en la provincia según el portal Dólar San Juan, el dólar blue cotiza a $1.340 para la compra y $1.430 para la venta.

    En promedio se calcula un alza que ronda los $80 y no se descartan variaciones y movimientos fluctuante de la moneda, al menos por este lunes, debido a los primeros efectos provocados por las elecciones y la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

    -Esta información está siendo actualizada-

