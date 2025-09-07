El peronismo sanjuanino celebró el triunfo de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires

El peronismo volvió a mostrar músculo electoral en el distrito más populoso del país. Con un triunfo contundente e irreversible en la provincia de Buenos Aires, la fuerza oficialista Fuerza Patria se impuso en seis de las ocho secciones electorales y consiguió un 47% de los votos, sacándole más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que solo logró imponerse en la quinta y sexta sección.

El resultado bonaerense no pasó inadvertido en San Juan. La dirigencia del Partido Justicialista local celebró el triunfo y lo interpretó como una señal positiva de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Andino: “Una señal de esperanza”

El intendente de San Martín y candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, sostuvo que la elección en Buenos Aires es “un freno al ajuste, los gritos y los insultos”. En su mensaje remarcó que el resultado expresa el malestar de la sociedad: “Hoy en Buenos Aires se encendió una señal de esperanza, y como candidato me comprometo con toda mi fuerza a trabajar por una Argentina que recupere el empleo, el desarrollo y un Estado que cuide a los más vulnerables”.

Gramajo: “La gente le dijo basta a la crueldad”

El exintendente de Chimbas y candidato en tercer término, Fabián Gramajo, también expresó su satisfacción y fue categórico en su análisis: “La derrota de LLA en Buenos Aires es un mensaje claro: la gente le dijo BASTA a la crueldad y al agravio. Con aciertos y errores, el justicialismo sigue siendo la opción para frenar este modelo de abandono. Frente al agravio y la agresión, seguimos siendo los que ponemos la cara, el cuerpo y el corazón por nuestra gente”.

Uñac: “Un freno al ajuste del gobierno nacional”

El exgobernador y senador Sergio Uñac felicitó a Axel Kicillof y a todo el armado bonaerense. En su declaración, advirtió que los resultados reflejan el rechazo al rumbo de la Casa Rosada: “El pueblo argentino le pone un freno a un gobierno nacional de crueldad y a los gobiernos provinciales cómplices del brutal ajuste. Con la unidad de todos vamos a volver a poner en marcha el desarrollo y el progreso de nuestra Patria”.

Sotomayor, presente en el búnker de Kicillof

El parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor, viajó hasta Buenos Aires y fue parte del festejo en el búnker de Axel Kicillof. Desde allí destacó: “Histórica elección en Buenos Aires. Con unidad, organización y solidaridad vamos a contagiar esta alegría en todo el país para frenar las políticas de ajuste y crueldad del gobierno nacional”.

