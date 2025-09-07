Cristina salió a festejar desde el balcón y le dedicó un mensaje a Milei: "Reírse de la muerte no es gratis"

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su residencia en San José 1111 para celebrar la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El frente Fuerza Patria, vinculado al kirchnerismo, se impuso por 13 puntos sobre la coalición del presidente Javier Milei.

Tras el escrutinio provisorio, la expresidenta compartió un mensaje en X dirigido a Milei: “Reírte del dolor no es gratis, Milei”, en el que también criticó la gestión económica del gobierno y la situación de su hermana, Karina Milei, involucrada en un escándalo de corrupción relacionado con la Agencia Nacional de Discapacidad.

Posteriormente, Cristina saludó a la militancia congregada frente a su domicilio, en un gesto que marcó su regreso a la política activa tras su condena en la causa Vialidad y reafirmó la estrategia del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cfkargentina/status/1964841149740261515?s=46&partner=&hide_thread=false ¿Viste Milei?...



Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

