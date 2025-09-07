domingo 7 de septiembre 2025

En San José 1111

Cristina salió a festejar desde el balcón y le dedicó un mensaje a Milei: "Reírse de la muerte no es gratis"

La expresidenta celebró desde la propiedad en la que cumple condena y le habló al presidente mediante su cuenta de X.

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su residencia en San José 1111 para celebrar la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El frente Fuerza Patria, vinculado al kirchnerismo, se impuso por 13 puntos sobre la coalición del presidente Javier Milei.

Tras el escrutinio provisorio, la expresidenta compartió un mensaje en X dirigido a Milei: “Reírte del dolor no es gratis, Milei”, en el que también criticó la gestión económica del gobierno y la situación de su hermana, Karina Milei, involucrada en un escándalo de corrupción relacionado con la Agencia Nacional de Discapacidad.

Posteriormente, Cristina saludó a la militancia congregada frente a su domicilio, en un gesto que marcó su regreso a la política activa tras su condena en la causa Vialidad y reafirmó la estrategia del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

