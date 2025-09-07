Walberto Allende participará de una cumbre sobre minería en el Congreso de la Nación

El miércoles 10 de septiembre a las 9 de la mañana , el Congreso de la Nación será sede de la jornada “La minería en Argentina: desafíos y oportunidades” , un encuentro en el que se debatirá el rol de la actividad en el desarrollo económico del país.

La actividad está organizada por el Senado de la Nación , a través de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles que preside el senador Flavio Fama , y la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, encabezada por el sanjuanino Walberto Allende .

El evento se desarrollará en el Salón Azul del Palacio Legislativo, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de representantes de la Secretaría de Minería de la Nación, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).

El programa de la jornada

La apertura estará a cargo de Fama y Allende. Luego, se desarrollarán paneles y exposiciones con referentes de distintos ámbitos:

Luis Lucero , secretario de Minería de la Nación, y Julio Bruna Novillo , presidente del SEGEMAR, disertarán sobre “El rol de la minería en el desarrollo económico de Argentina: una mirada federal y prospectiva”.

Miguel Giménez Zapiola , delegado general de ERAMET en Argentina, presentará un panorama global de la industria.

Roberto Cacciola , presidente de la CAEM, hablará sobre inversión y sostenibilidad y el impacto económico y social de la minería.

Manuel Benítez , presidente de CAPMIN, expondrá sobre la asistencia continua y la potencialidad de los proveedores como eslabones estratégicos en la cadena de valor minera.

La senadora Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, abordará “La relación entre minería y ambiente: prácticas para una minería más limpia”.

El encuentro cerrará con un panel de preguntas y la clausura formal a cargo del senador Flavio Fama.