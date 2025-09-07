domingo 7 de septiembre 2025

Desafíos y oportunidades

Walberto Allende participará de una cumbre sobre minería en el Congreso de la Nación

El diputado nacional por San Juan y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara baja estará junto a las autoridades del Senado y también empresarios y proveedores del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El miércoles 10 de septiembre a las 9 de la mañana, el Congreso de la Nación será sede de la jornada “La minería en Argentina: desafíos y oportunidades”, un encuentro en el que se debatirá el rol de la actividad en el desarrollo económico del país.

La actividad está organizada por el Senado de la Nación, a través de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles que preside el senador Flavio Fama, y la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, encabezada por el sanjuanino Walberto Allende.

El evento se desarrollará en el Salón Azul del Palacio Legislativo, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de representantes de la Secretaría de Minería de la Nación, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).

El programa de la jornada

La apertura estará a cargo de Fama y Allende. Luego, se desarrollarán paneles y exposiciones con referentes de distintos ámbitos:

  • Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y Julio Bruna Novillo, presidente del SEGEMAR, disertarán sobre “El rol de la minería en el desarrollo económico de Argentina: una mirada federal y prospectiva”.

  • Miguel Giménez Zapiola, delegado general de ERAMET en Argentina, presentará un panorama global de la industria.

  • Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, hablará sobre inversión y sostenibilidad y el impacto económico y social de la minería.

  • Manuel Benítez, presidente de CAPMIN, expondrá sobre la asistencia continua y la potencialidad de los proveedores como eslabones estratégicos en la cadena de valor minera.

  • La senadora Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, abordará “La relación entre minería y ambiente: prácticas para una minería más limpia”.

El encuentro cerrará con un panel de preguntas y la clausura formal a cargo del senador Flavio Fama.

