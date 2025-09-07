lunes 8 de septiembre 2025

Elecciones bonaerenses

El presidente del PRO sanjuanino habló sobre el resultado en Buenos Aires: "Gran llamado de atención"

El diputado provincial, Enzo Cornejo, del frente Por San Juan, hizo una publicación en redes sociales en tono crítico al Gobierno de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires sigue generando repercusiones en todo el país. Este domingo, el frente Fuerza Patria –conducido por Axel Kicillof y respaldado por Cristina Kirchner y Sergio Massa– se impuso con el 47% de los votos, sacándole 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza (33%).

El peronismo logró victorias clave en la primera y tercera sección electoral, donde se concentra la mayor parte del padrón bonaerense, además de imponerse en la segunda, cuarta, séptima y octava. En el reparto de bancas, Fuerza Patria también salió beneficiado: obtuvo 34 escaños, cinco más de los que renovaba, mientras que Milei debió conformarse con 26.

En un escenario amargo, el Presidente reconoció: “Hemos tenido un claro revés y hay que aceptarlo”, aunque atribuyó la caída al “aparato” del peronismo y prometió una autocrítica.

Mientras el peronismo local celebraba la victoria bonaerense con mensajes de respaldo a Kicillof, desde el oficialismo provincial también se pronunciaron. El presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, publicó un mensaje en redes sociales en tono crítico hacia la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnzoACornejo/status/1964854222828249152&partner=&hide_thread=false

“Hoy es la voz de la provincia de Buenos Aires, hace unos días Corrientes, resultados que no reflejan más que un gran llamado de atención al Gobierno Nacional cerrado al diálogo, a la construcción colectiva. Hoy la gente necesita respuestas, no gritos, no atropellos, no soberbia”, escribió el diputado del frente Por San Juan.

En su mensaje, Cornejo además marcó diferencias con el estilo de conducción nacional y destacó la gestión del gobernador Marcelo Orrego: “Elegimos hace tiempo dejar atrás el pasado, en el país y en San Juan con Orrego siempre desde el respeto, la humildad hoy tan desvalorizada en la política”.

