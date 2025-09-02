martes 2 de septiembre 2025

Propuesta

Rawson se prepara para vivir el Festival Nacional de Coros

El encuentro reunirá elencos corales de San Juan, Mendoza y Buenos Aires en dos jornadas, con entrada libre y gratuita en el Centro de Convenciones Libertadores de América y en el Auditorio Juan Victoria.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-09-02 at 7.09.13 PM

La Municipalidad de Rawson anunció la realización del Festival Nacional de Coros “Rawson Nos Une”, un encuentro artístico que reunirá a destacados elencos corales de distintas provincias y que promete llenar de música y emoción dos escenarios emblemáticos de San Juan.

El festival se desarrollará en dos jornadas: el sábado 6 de septiembre a las 20 horas en el Centro de Convenciones “Libertadores de América y el domingo 7 de septiembre a las 18:30 horas en el Auditorio Juan Victoria.

Entre los conjuntos que participarán se encuentran el Coro Municipal de Rawson (Dir. Carlos Stancoff), Coral Huayquerías de Mendoza (Dir. Carina Chinigioli), Coral Ausonia (Dir. Cristina Ferrero), Coro Mudap (Dir. Ricardo Bazzetti), Coro Alma de Canto (Dir. Carlos Stancoff), Qantu Coral (Dir. Mariana Gabriele Oro) y la Agrupación Coral Municipal General Arenales de Buenos Aires (Dir. Guillermo Arroyo).

Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca reafirmar el poder de la música como espacio de encuentro, unión y disfrute para toda la comunidad.

