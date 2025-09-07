El plan para descomprimir el Penal de Chimbas: además de nuevas celdas, buscan controlar mejor las tobilleras para que haya más domiciliarias

Es un hecho hace años la superpoblación en el Penal de Chimbas , que tiene capacidad para unas 850 personas y alberga cerca de 1.800. En este marco, en San Juan se está implementando oficialmente un ambicioso plan que busca reducir el hacinamiento carcelario a través de la construcción de nuevas celdas y módulos, pero lo que más llama la atención es la meta de ampliar de la cantidad de las prisiones domiciliarias, respaldada por la creación de un moderno Centro de Monitoreo dentro de la cárcel. Así lo adelantó a TIEMPO DE SAN JUAN el secretario de Seguridad Provincial , Enrique Delgado , quien dio algunos detalles sobre esta movida que ya está en marcha.

Alojamiento Presos federales en el Penal de Chimbas: San Juan busca que Nación pague la eterna deuda o, al menos, un canje

Novedad En el Penal de Chimbas ya se instalan los novedosos módulos para presos: cómo se controlarán las fugas

Actualmente, el sistema de prisiones domiciliarias de San Juan tiene un cupo limitado a 80 personas. Sin embargo, la provincia identifica una población potencial mucho mayor para esta modalidad. "Tenemos 300 internos con condenas que van de días a 3 años", afirmó Delgado. El objetivo es liberar espacio en la cárcel, permitiendo que personas con condenas cortas o específicas puedan cumplir su pena fuera del establecimiento penitenciario. "Se va a establecer que aquella persona que sea condenada a 15 días, 20 días, 30 días tenga una pulsera electrónica, un dispositivo electrónico y sea controlado por el servicio penitenciario a través del monitoreo", explicó el Secretario.

"Hoy no se hace así porque el cupo que tenemos es hasta 80 personas que son los 80 domiciliarias que hay. Una vez que tengamos más disponibilidad de pulseras que se van a comprar, y un centro de monitoreo más adecuado que se va a construir, ahí al juez le vamos poder decir que tenemos la infraestructura, la tecnología y el control suficiente para poder controlar más presos domiciliarios.

¿Cuántas pulseras quieren comprar? "Eso lo va a establecer el Servicio Penitenciario una vez que concluya el centro de monitoreo. El centro de monitoreo va a establecer cuántas pulseras se pueden llegar adquirir", afirmó.

La piedra angular de esta expansión es la construcción dentro del Penal de Chimbas de un centro de monitoreo dedicado exclusivamente al control de los dispositivos electrónicos. Este centro permitirá un seguimiento virtual y eficiente de los internos con prisión domiciliaria. Delgado explicó su funcionamiento: "El seguimiento virtual a través del centro de monitoreo revela si hay alguna infracción con la pulsera, automáticamente hay una activación de una alarma, se determina si la persona rompió la restricción y automáticamente va un patrullero". El monitoreo se realizará directamente desde la pulsera, sin necesidad de cámaras en los domicilios, como podría pensarse. Mucho menos se necesitará un policía en la puerta del domicilio.

Este nuevo centro aliviará el trabajo del CISEM, que actualmente se encarga de esta tarea. La implementación de esta tecnología es vista como una alternativa más económica y efectiva a la construcción de nuevas cárceles. "El dato importante es que siempre es más barato el monitoreo que la construcción de celdas", sentenció Delgado. Si bien hoy el monitoreo es eficaz y las evasiones han sido rápidamente ubicadas, se busca mayor capacidad y especialización.

image

La construcción del centro de monitoreo está en la agenda del Servicio Penitenciario, aunque su ejecución dependerá de la "agenda económica, de la disponibilidad financiera", dijo el funcionario. Se estima que su puesta en marcha podría concretarse "quizás para el año que viene".

Para la implementación de las prisiones domiciliarias a gran escala, será crucial la colaboración. "Nos tenemos que sentar con la Secretaría de Seguridad, con el Ministerio Público Fiscal y con la Justicia, los jueces y a determinar qué política criminal vamos a tomar en materia penitenciaria con el tema de las prisiones domiciliarias", explicó el Secretario. La decisión final sobre cuántas pulseras se adquirirán y cuántos presos domiciliarios se podrán controlar dependerá de la capacidad que ofrezca el futuro centro de monitoreo.

Cómo funcionan las pulseras electrónicas

Las tobilleras pueden ser colocadas a detenidos que gozan de salidas transitorias y/o arresto domiciliario pero deben cumplir ciertos requisitos. El primer paso, es la solicitud judicial. Tras ello, se lleva a cabo un análisis pormenorizado de la situación para conocer si están dadas las condiciones sociales y ambientales necesarias, entre ellas, un lugar habitable y con luz eléctrica.

Todo enmarcado dentro de la ley de ejecución penal y el Código Penal, destacando casos prioritarios para solicitar ingresar al programa: mujeres embarazadas, mujeres madres de niños/niñas menores de 5 años o entre 5 y 10 años, personas con discapacidad o madres a cargo de personas con discapacidad, internos enfermos que requieren tratamiento hospitalario o con una enfermedad terminal, adultos mayores de 70 años, e internos pertenecientes al colectivo LGTB, entre otros.

image

Para el caso de salidas transitorias, al reo se le coloca la tobillera con los datos del recorrido que debe hacer hasta llegar a su domicilio. Si se aleja de ese camino, se activa el dispositivo.

En cuanto a los detenidos que gozan de arresto domiciliario, se fija un perímetro de seguridad dentro del cual la persona puede moverse, en función del domicilio. Cuando la persona se aleja más de lo permitido, se activan las alarmas ya que se utiliza un seguidor GPS.

En los casos de violencia de género, el sistema es dual, por tanto se instala la tobillera o pulsera al agresor que emite una señal que recoge un dispositivo que el mismo lleva consigo y a la víctima, se le entrega otro dispositivo (del tamaño de un teléfono celular) que recibe la señal que emiten los aparatos del agresor.

En todas las situaciones, cualquier manipulación que se realice sobre la pulsera/tobillera, activa automáticamente la alerta a las centrales policiales, penitenciarias y judiciales correspondientes.

Más celdas

El plan integral no solo contempla el monitoreo electrónico, sino también la ampliación y mejora de la infraestructura física del penal. El Sector 5, con sus nuevos edificios, está "en agenda de inauguración de forma inmediata", posiblemente dentro de las próximas dos semanas de septiembre.

Delgado dijo que la definición de los internos que irán a este sector recae en el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, pero se considera la reubicación de presos federales o aquellos que cumplen penas cortas, así como los alojados en el colapsado Sector 2, que alberga a personas por delitos de abuso sexual.

Además, se prevé una nueva licitación para el Sector 6, lo que sumará la misma capacidad de alojamiento que el que se está por inaugurar. A esto se suma "la construcción modular" con capacidad para 93 internos, un sistema que se inaugurará dentro de los próximos 45 días.

El Secretario de Seguridad subrayó que estas acciones conjuntas -la inauguración del sector cinco, el sistema modular, el llamado a licitación del sector seis y la planificación del centro de monitoreo- son claves para enfrentar la superpoblación carcelaria sanjuanina.