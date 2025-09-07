domingo 7 de septiembre 2025

Pullaro: "La derrota de LLA en Buenos Aires es un llamado de atención para el Gobierno Nacional"

El gobernador de Santa Fe fue categórico ante la derrota de la fuerza de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

Por Ana Paula Gremoliche
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se manifestó este domingo en la red social X tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por cerca de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, la fuerza del presidente Javier Milei.

Pullaro consideró que el resultado constituye “un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender” y enfatizó que “sin gestión, no hay futuro”. El mandatario santafecino sostuvo que la ciudadanía “no quiere más gritos, quiere hechos” y remarcó la necesidad de crecer y desarrollarse “con seguridad y paz”.

Asimismo, Pullaro destacó el rol del interior productivo del país, señalando que tiene “mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER”. En su mensaje, subrayó que “dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”.

