domingo 7 de septiembre 2025

Desde La Plata

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión

El presidente de la Nación admitió que los resultados fueron un "revés electoral" y llamó a sus funcionarios a levantarse para levantar los resultados hacia las legislativas del 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-07 at 10.22.46 PM

El presidente Javier Milei se refirió este domingo a los resultados de las elecciones provinciales en Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por 13 puntos sobre La Libertad Avanza, su coalición. Desde la sede del partido, Milei admitió que se trató de “un revés electoral” y destacó que el oficialismo enfrentó “todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente”.

El mandatario señaló que los resultados implican un llamado a la autocrítica: “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y eso conllevará a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos”.

A pesar de la derrota, Milei aseguró que no modificará el rumbo de su gestión y adelantó que lo redoblará: “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, a mantener el esquema cambiario, a redoblar esfuerzos en nuestra política de desregulación y a mejorar nuestra política de Capital Humano”.

El presidente concluyó destacando la preparación de su equipo de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, reafirmando que la estrategia del gobierno se centrará en consolidar sus políticas y mantener el rumbo económico y administrativo actual.

