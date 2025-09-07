Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Más de 14 millones de bonaerenses participaron este domingo de las elecciones legislativas 2025. La jornada avanzó con normalidad en la mayoría de las escuelas, aunque se registraron episodios insólitos que rápidamente se viralizaron.

En la Escuela N° 12 de Villa de Mayo, un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido tras ser sorprendido robando boletas de Fuerza Patria dentro del cuarto oscuro. El hecho quedó registrado por un votante que lo filmó y avisó a las autoridades de mesa.

Embed - Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria

La escuela de Karina Milei: venta de tortas y el “3%”

En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, donde votó Karina Milei, alumnos y padres instalaron un puesto de venta de tortas y budines para recaudar fondos para un viaje de estudios. En el padrón de ese mismo establecimiento apareció escrita la cifra “3%” junto al nombre de la secretaria general presidencial, en alusión a los audios sobre presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

image

Kicillof y la primera votación de su hijo

El gobernador Axel Kicillof contó con emoción que su hijo mayor votaba por primera vez y señaló que lo acompañaría en ese momento, al que definió como un “acto familiar”. Además, subrayó la importancia de esta elección por tratarse de la primera vez que se realiza de manera exclusivamente provincial.

Francisco Adorni: demora y broma del “3%”

El candidato de LLA llegó temprano a su mesa en el Colegio Nacional de La Plata, pero no pudo votar porque el presidente de mesa no se presentó. Tras casi una hora de espera logró emitir su sufragio. En medio de la demora, un votante se acercó y, en tono irónico, le entregó un billete diciendo: “Acá le dejo para Karina el 3%”.

El votante que escapó para no ser presidente de mesa

En el Colegio Federico Leloir de Mar del Plata, un joven convocado para ocupar el rol de presidente de mesa decidió huir: salió corriendo, subió a su auto y se fue sin mediar palabra. La falta de autoridades, sumada a la negativa de otros vecinos, provocó que seis de las siete mesas del establecimiento abrieran con retraso.

image

Cruce de Lilia Lemoine con la prensa

Tras emitir su voto, la diputada nacional Lilia Lemoine denunció haber sido acosada por cronistas que, según relató, la siguieron varias cuadras. En redes sociales sostuvo que solo se detuvieron cuando decidió filmarlos y agregó que “casi se llevan puesta a una señora con caminador”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964716883480834468%7Ctwgr%5E26b756d3d6c6d78f0c81510d7e4089029e6985a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftn.com.ar%2Fpolitica%2F2025%2F09%2F07%2Fdel-fiscal-detenido-por-robar-boletas-al-joven-que-salio-corriendo-las-perlitas-de-las-elecciones-en-pba%2F&partner=&hide_thread=false Tweets by lilialemoine

En Berazategui: un hombre atropelló a un policía

En la escuela Río de la Plata, un ciudadano que se negó a cumplir funciones como fiscal de mesa se subió a su auto y atropelló en la pierna a un policía. El agente sufrió lesiones leves y el hecho fue caratulado como “lesiones culposas”.