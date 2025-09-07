La historia detrás del sujeto condenado por abuso, que rompió la tobillera y huyó: todavía no lo encuentran

A 10 días de haberse fugado en Villa Regina, Río Negro, el paradero de Facundo Ángel Plos todavía es una incógnita. La Justicia lo busca sin parar desde el pasado 28 de agosto, pero todavía no hay rastros de él. Lo insólito es que se escapó frente a tres jueces, una fiscal y dos abogados durante una audiencia clave por una de las dos causas penales que enfrenta : se iba a definir su prisión preventiva por abusar sexualmente de una joven en 2023, caso por el que a fines del año pasado había sido condenado a 6 años de prisión.

Plos tiene 27 y hasta hace un tiempo trabajaba en una empresa de transporte y logística. Su vida cambió hace tres años, cuando cometió un hecho que marcó el principio de un importante prontuario judicial: en una madrugada fatídica de agosto de 2022, alrededor de las 4:05, el ahora prófugo manejó borracho a bordo de una Ford Ranger blanca por la Ruta 22 y embistió intempestivamente a una Ford Ranger roja donde viajaban 4 personas.

En ese episodio, el imputado mató a Félix Retamal, uno de los jóvenes a bordo de la camioneta. Los otros tres pasajeros que iban con él (dos mujeres y un hombre) resultaron con heridas graves.

Las pericias posteriores determinaron que el siniestro fue evitable. Plos, según se constató en la investigación, no solo conducía con 0.74 gramos por litro de alcohol en sangre, sino que iba a casi 153 kilómetros por hora, más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar. Además, tampoco mantuvo una distancia prudente con el vehículo de adelante.

Por el hecho, el prófugo fue condenado a principios de 2024 por homicidio culposo. Lo sentenciaron a 3 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación para conducir. La defensa de Plos, sin embargo, recurrió el fallo, que todavía no quedó firme. Por eso, el joven no estaba detenido por este episodio, aunque sí debía cumplir con diferentes medidas impuestas por la Justicia. Entre ellas, no podía salir de la ciudad, estaba monitoreado con tobillera electrónica y se debía presentar diariamente en la fiscalía.

image

A ese juicio por el asesinato de Félix Retamal, el imputado llegó con otra causa en sus espaldas. Es que a seis meses del choque fatal, exactamente el 1 de enero de 2023, Plos fue denunciado por abusar sexualmente de una joven en su casa.

Según el relato de la víctima, en la noche de ese año nuevo había salido a bailar junto a otras personas y, más tarde, Plos, a quien conocía solo de vista, invitó a un grupo de gente a seguir la fiesta en su casa. Entre estas personas estaba la joven, que aceptó ir.

De acuerdo a su denuncia, el condenado luego la invitó a quedarse a dormir y ella dijo que sí. Al principio todo habría transcurrido con normalidad, pero en un momento la relación, que empezó siendo consentida, la situación se volvió violenta.

Fue entonces que la víctima pidió frenar: le dijo que no quería más y hasta intentó resistirse físicamente, pero el agresor no la dejó. Esta versión fue avalada en la causa por peritos judiciales y contemplada por la justicia, que en diciembre de 2024 lo condenó a Plos a 6 años por el hecho.

En este caso, su defensa también apeló y, al igual que en el hecho anterior, presentó un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aún está en trámite. Por este motivo, tampoco fue preso inmediatamente.

No obstante, a las restricciones previas que ya tenía, se le sumó una prohibición de acercamiento a la víctima.

Se fugó cuando iba a ir preso

El jueves 28 de agosto Plos iba a ir tras las rejas por primera vez en este tiempo. Avalada en el Artículo 109 bis que empezó a regir el año pasado en Río Negro -que habilita a las partes acusadoras a requerir la prisión preventiva de la persona condenada a pena de cumplimiento efectivo, cuando la sentencia condenatoria haya agotado la vía recursiva local- la fiscalía descentralizada de Villa Regina pidió la detención del condenado y el tribunal a cargo se lo concedió.

La orden fue dictada en el marco de una audiencia virtual. Plos participó desde su casa y con la tobillera electrónica. Justo después de que los jueces ordenaran su traslado a la cárcel, apagó su cámara. En ese momento, nadie sospechó que se había fugado.

“¿Al señor Plos se lo puede ver?”, pidió uno de los jueces cuando el imputado desapareció de la reunión, video al que accedió Infobae. “De todas formas ya está notificado doctor”, le respondió otro magistrado a su colega.

Unos tres minutos después, llegó una notificación de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico de la provincia que alertaba que el dispositivo del condenado se había desconectado y que se había dado a la fuga.

En el marco de su búsqueda sin resultados, este martes la fiscalía solicitó el embargo preventivo, la prohibición de innovar y la inhibición general de bienes del imputado. El Tribunal interviniente resolvió en favor a la petición fiscal y determinó el embargo preventivo sobre el 40% de las cuotas sociales y las utilidades que las mismas generen, que el imputado posee en una empresa de transporte y logística”.

También la prohibición de innovar respecto de ese porcentaje para impedir “la transferencia, venta o gravamen de las participaciones del imputado sin autorización judicial; la inhibición general de bienes del imputado para que no pueda vender, gravar ni disponer de bienes registrables sin autorización judicial”.

A 10 días de su fuga, la Justicia todavía desconoce su paradero, aunque mantiene una búsqueda activa con rastrilajes por la zona y alrededores de Villa Regina para dar con él.

