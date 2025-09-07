domingo 7 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hace 10 días

La historia detrás del sujeto condenado por abuso, que rompió la tobillera y huyó: todavía no lo encuentran

Se trata de un sujeto de 27 años, que tiene una condena de 10 años por dos delitos diferentes. Él estaba en su casa porque las penas no estaban firmes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A 10 días de haberse fugado en Villa Regina, Río Negro, el paradero de Facundo Ángel Plos todavía es una incógnita. La Justicia lo busca sin parar desde el pasado 28 de agosto, pero todavía no hay rastros de él. Lo insólito es que se escapó frente a tres jueces, una fiscal y dos abogados durante una audiencia clave por una de las dos causas penales que enfrenta: se iba a definir su prisión preventiva por abusar sexualmente de una joven en 2023, caso por el que a fines del año pasado había sido condenado a 6 años de prisión.

Lee además
un condenado por abuso sexual se arranco la tobillera y se fugo en plena audiencia
Increíble

Un condenado por abuso sexual se arrancó la tobillera y se fugó en plena audiencia
del fiscal detenido al votante que salio corriendo: las perlitas de las elecciones en buenos aires video
Imperdible

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Plos tiene 27 y hasta hace un tiempo trabajaba en una empresa de transporte y logística. Su vida cambió hace tres años, cuando cometió un hecho que marcó el principio de un importante prontuario judicial: en una madrugada fatídica de agosto de 2022, alrededor de las 4:05, el ahora prófugo manejó borracho a bordo de una Ford Ranger blanca por la Ruta 22 y embistió intempestivamente a una Ford Ranger roja donde viajaban 4 personas.

En ese episodio, el imputado mató a Félix Retamal, uno de los jóvenes a bordo de la camioneta. Los otros tres pasajeros que iban con él (dos mujeres y un hombre) resultaron con heridas graves.

Las pericias posteriores determinaron que el siniestro fue evitable. Plos, según se constató en la investigación, no solo conducía con 0.74 gramos por litro de alcohol en sangre, sino que iba a casi 153 kilómetros por hora, más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar. Además, tampoco mantuvo una distancia prudente con el vehículo de adelante.

Por el hecho, el prófugo fue condenado a principios de 2024 por homicidio culposo. Lo sentenciaron a 3 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación para conducir. La defensa de Plos, sin embargo, recurrió el fallo, que todavía no quedó firme. Por eso, el joven no estaba detenido por este episodio, aunque sí debía cumplir con diferentes medidas impuestas por la Justicia. Entre ellas, no podía salir de la ciudad, estaba monitoreado con tobillera electrónica y se debía presentar diariamente en la fiscalía.

image

A ese juicio por el asesinato de Félix Retamal, el imputado llegó con otra causa en sus espaldas. Es que a seis meses del choque fatal, exactamente el 1 de enero de 2023, Plos fue denunciado por abusar sexualmente de una joven en su casa.

Según el relato de la víctima, en la noche de ese año nuevo había salido a bailar junto a otras personas y, más tarde, Plos, a quien conocía solo de vista, invitó a un grupo de gente a seguir la fiesta en su casa. Entre estas personas estaba la joven, que aceptó ir.

De acuerdo a su denuncia, el condenado luego la invitó a quedarse a dormir y ella dijo que sí. Al principio todo habría transcurrido con normalidad, pero en un momento la relación, que empezó siendo consentida, la situación se volvió violenta.

Fue entonces que la víctima pidió frenar: le dijo que no quería más y hasta intentó resistirse físicamente, pero el agresor no la dejó. Esta versión fue avalada en la causa por peritos judiciales y contemplada por la justicia, que en diciembre de 2024 lo condenó a Plos a 6 años por el hecho.

En este caso, su defensa también apeló y, al igual que en el hecho anterior, presentó un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aún está en trámite. Por este motivo, tampoco fue preso inmediatamente.

No obstante, a las restricciones previas que ya tenía, se le sumó una prohibición de acercamiento a la víctima.

Se fugó cuando iba a ir preso

El jueves 28 de agosto Plos iba a ir tras las rejas por primera vez en este tiempo. Avalada en el Artículo 109 bis que empezó a regir el año pasado en Río Negro -que habilita a las partes acusadoras a requerir la prisión preventiva de la persona condenada a pena de cumplimiento efectivo, cuando la sentencia condenatoria haya agotado la vía recursiva local- la fiscalía descentralizada de Villa Regina pidió la detención del condenado y el tribunal a cargo se lo concedió.

La orden fue dictada en el marco de una audiencia virtual. Plos participó desde su casa y con la tobillera electrónica. Justo después de que los jueces ordenaran su traslado a la cárcel, apagó su cámara. En ese momento, nadie sospechó que se había fugado.

“¿Al señor Plos se lo puede ver?”, pidió uno de los jueces cuando el imputado desapareció de la reunión, video al que accedió Infobae. “De todas formas ya está notificado doctor”, le respondió otro magistrado a su colega.

Unos tres minutos después, llegó una notificación de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico de la provincia que alertaba que el dispositivo del condenado se había desconectado y que se había dado a la fuga.

En el marco de su búsqueda sin resultados, este martes la fiscalía solicitó el embargo preventivo, la prohibición de innovar y la inhibición general de bienes del imputado. El Tribunal interviniente resolvió en favor a la petición fiscal y determinó el embargo preventivo sobre el 40% de las cuotas sociales y las utilidades que las mismas generen, que el imputado posee en una empresa de transporte y logística”.

También la prohibición de innovar respecto de ese porcentaje para impedir “la transferencia, venta o gravamen de las participaciones del imputado sin autorización judicial; la inhibición general de bienes del imputado para que no pueda vender, gravar ni disponer de bienes registrables sin autorización judicial”.

A 10 días de su fuga, la Justicia todavía desconoce su paradero, aunque mantiene una búsqueda activa con rastrilajes por la zona y alrededores de Villa Regina para dar con él.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Conmoción en Mendoza por el voraz incendio en una feria: el video

El país observa las elecciones en Provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están conformadas las secciones

Murió la presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo a los 106 años

El impactante video de una camioneta estrellándose contra una estación de servicio en San Bernardo

Por los audios, el gobierno de Milei apuntó nuevamente contra la pareja de Marcela Pagano

Miles de pasaportes argentinos presentan fallas "invisibles al ojo humano" y piden devolverlos

Uno de los empresarios más grandes de Argentina podría ir a juicio oral por un arsenal que hallaron en su negocio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del fiscal detenido al votante que salio corriendo: las perlitas de las elecciones en buenos aires video
Imperdible

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
Escándalo en Capital

A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Foto ilustrativa.
B° San Ricardo

Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas

Te Puede Interesar

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer y su hija perdieron todo tras un incendio en 25 de Mayo
Piden ayuda

Una mujer y su hija perdieron todo tras un incendio en 25 de Mayo

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires video
Imperdible

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

El loteo Valle del Sol es de gran tamaño y se ubica en las inmediaciones de otro gigante: el barrio Valle Grande. Juntos inyectan un gran flujo poblacional a la zona que antes era de fincas.  video
El drone de Tiempo

Desde arriba, cómo se ve el loteo para clase media del IPV que asoma como una nueva micro ciudad en Rawson