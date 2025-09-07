La votación de Karina en las elecciones en Buenos Aires y la negativa a la prensa: "No hablo"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este domingo en Vicente López en las elecciones legislativas 2025, y se negó a brindar declaraciones ante la prensa en medio del escándalo que la involucra por el presunto esquema de coimas.

La hermana del presidente Javier Milei se presentó custodiada y rodeada de militantes de La Libertad Avanza (LLA), que formaron un círculo a su alrededor para evitar el contacto con periodistas.

La funcionaria llegó al Instituto Pedro Coveda pasadas las 12 del mediodía, en medio de un amplio operativo de seguridad encabezado por efectivos de la Casa Militar de la Nación. En el ingreso al establecimiento de votación, volvió a rechazar el contacto con los medios y dijo: “No hablo”.

Sin embargo, Karina Milei brindó breves declaraciones al canal LN+ mientras esperaba en la fila para ingresar al cuarto oscuro y se limitó a remarcar: “Es importante, la gente tiene que venir a votar”.

Al ser consultada respecto de si se reuniría con su hermano para aguardar los resultados de la elección, contestó con una sonrisa: “Obvio que nos reunimos, es mi hermano”.

Después de votar, evitó cualquier otro intercambio con la prensa que aguardaba a la salida y abandonó el colegio por la Avenida del Libertador, escoltada por un grupo de militantes libertarios, que la rodearon mientras cantaban: “Olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe”.

Escribieron "3%" al lado del nombre de Karina Milei en el padrón donde vota

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei, se trasladó al escenario de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, donde la funcionaria emitió su voto, los padrones exhibidos en la entrada aparecieron intervenidos con una inscripción en lapicera que decía “3%” junto al nombre de la hermana del Presidente.

El “3%” es una clara referencia a los audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que describió un supuesto esquema de corrupción y sobreprecios dentro del organismo. En esas grabaciones, Spagnuolo aseguró: “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento”.