domingo 7 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
"El Jefe"

La votación de Karina en las elecciones en Buenos Aires y la negativa a la prensa: "No hablo"

La secretaria general de la Presidencia se presentó a emitir su voto en Vicente López. Llegó acompañada por custodias y militantes de La Libertad Avanza que evitaron su contacto con los medios presentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este domingo en Vicente López en las elecciones legislativas 2025, y se negó a brindar declaraciones ante la prensa en medio del escándalo que la involucra por el presunto esquema de coimas.

Lee además
Al lado de Javier Milei, Hayden Davis, cuyas declaraciones complicaron la situación de Karina Milei en cuanto a la estafa con la criptomoneda Libra
Investigación

Diputados citará a Karina Milei por la estafa Libra
El juez Alejandro Marianello y Karina Milei
Escándalo

El juez que habilitó el amparo de Karina Milei contra los audios, jaqueado por denuncias de acoso sexual

La hermana del presidente Javier Milei se presentó custodiada y rodeada de militantes de La Libertad Avanza (LLA), que formaron un círculo a su alrededor para evitar el contacto con periodistas.

La funcionaria llegó al Instituto Pedro Coveda pasadas las 12 del mediodía, en medio de un amplio operativo de seguridad encabezado por efectivos de la Casa Militar de la Nación. En el ingreso al establecimiento de votación, volvió a rechazar el contacto con los medios y dijo: “No hablo”.

image

Sin embargo, Karina Milei brindó breves declaraciones al canal LN+ mientras esperaba en la fila para ingresar al cuarto oscuro y se limitó a remarcar: “Es importante, la gente tiene que venir a votar”.

Al ser consultada respecto de si se reuniría con su hermano para aguardar los resultados de la elección, contestó con una sonrisa: “Obvio que nos reunimos, es mi hermano”.

Después de votar, evitó cualquier otro intercambio con la prensa que aguardaba a la salida y abandonó el colegio por la Avenida del Libertador, escoltada por un grupo de militantes libertarios, que la rodearon mientras cantaban: “Olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe”.

Escribieron "3%" al lado del nombre de Karina Milei en el padrón donde vota

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei, se trasladó al escenario de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

image

En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, donde la funcionaria emitió su voto, los padrones exhibidos en la entrada aparecieron intervenidos con una inscripción en lapicera que decía “3%” junto al nombre de la hermana del Presidente.

El “3%” es una clara referencia a los audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que describió un supuesto esquema de corrupción y sobreprecios dentro del organismo. En esas grabaciones, Spagnuolo aseguró: “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento”.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei aseguró que hay "espías que se disfrazan de periodistas"

Causa por espionaje contra Karina Milei: No avanzarán sobre las fuentes de los periodistas

Audios de Karina Milei: el sanjuanino Peluc sugirió que era común grabarse entre libertarios

Bullrich relacionó los audios de Karina Milei con los servicios de inteligencia rusos

En medio del escándalo por presuntas coimas, aparecieron audios de Karina Milei

Milei habló ante empresarios de las presuntas coimas: "Un artilugio de la casta"

Karina Milei debió ser evacuada durante una caminata de cierre de campaña en Corrientes: hubo detenidos

¿Kicillof o Milei? Quién ganó en cada una de las secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del fiscal detenido al votante que salio corriendo: las perlitas de las elecciones en buenos aires video
Imperdible

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

El mecánico caucetero que quiso una noche loca de sexo, pero fue asaltado y murió atropellado
Historias del Crimen

El mecánico caucetero que quiso una noche loca de sexo, pero fue asaltado y murió atropellado

Te Puede Interesar

Contundente victoria del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el frente de Milei
Elecciones bonaerenses

Contundente victoria del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el frente de Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arte en la piel: la Oeste Expo Tattoo brilló en San Juan
Las mejores imágenes

Arte en la piel: la Oeste Expo Tattoo brilló en San Juan

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión
Desde La Plata

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión

El Mirasol, dueño del clásico pocitano
Fútbol local

El Mirasol, dueño del clásico pocitano

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo
En X

Caputo tras la derrota de LLA en Buenos Aires: "Nada va a cambiar en lo económico"