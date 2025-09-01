lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Números

Cuenta regresiva para la "madre de todas las batallas": Quién ganará las elecciones en Buenos Aires

Un repaso por pronósticos de distintas encuestadoras, y opiniones de analistas, auguran una elección en PBA con final abierto.

Por Guido Berrini
image

Este domingo se realizarán en Buenos Aires elecciones que son claves para anticipar el resultado de las nacionales de octubre, y para el rumbo económico y político del gobierno nacional. El mismo ministro de Economía Luis Caputo afirmó que las turbulencias financieras desaparecerán "cuando ganemos las elecciones".

Lee además
seis de cada diez sanjuaninos tienen dudas sobre como utilizar la boleta unica de papel en las elecciones
Poco y nada

Seis de cada diez sanjuaninos tienen dudas sobre cómo utilizar la Boleta Única de Papel en las elecciones
elecciones en corrientes: el oficialismo gano en primera vuelta y la libertad avanza quedo en cuarto lugar
Votación

Elecciones en Corrientes: el oficialismo ganó en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar

El peronismo, que llegó a una esforzada unidad, enfrentará como principal fuerza de oposición a una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Como tercera opción aparece un combinado de radicales, ex Cambiemos, y otros dirigentes periféricos del peronismo que, se estima, no tendrá incidencia electoral. Menos aún se espera electoralmente de la izquierda.

El final de la elección del domingo 7 de setiembre es incierto. El gobierno necesita un triunfo o, al menos, una victoria en algunas circunscripciones en la provincia, tras la paliza electoral que recibió en Corrientes. Allí, el diputado Almirón, que peleaba la gobernación, salió cuarto, doblado en votos incluso por el peronismo. El oficialismo de Valdes, que declinó la alianza con el mileísmo, superó el 50%.

Como siempre, las encuestas dan resultados disímiles, muchas veces de acuerdo a la cercanía comercial o ideológica con las fuerzas políticas que intervienen en al contienda. Pero son el único dato que tenemos por ahora para asomarnos a lo que pueda pasar.

Qué dicen las encuestadoras

  • Cristian Buttié (CB Consultora Opinión Pública): "Nuestra última medición daba 2.5 puntos a favor del PJ en la suma total. Creemos que esa diferencia puede estirarse a 5", comentó.
  • Manuel Zunino (Proyección): "Sigue el peronismo 2 puntos arriba aproximadamente y la diferencia con las semanas anteriores es que se polarizó un poco el escenario", explicó.
  • Facundo Nejamkis (Opina Argentina): "Tengo una ventaja significativa en la Tercera Sección para el PJ de unos 15 puntos. Y por primera vez tengo al PJ apenas arriba en la Primera Sección. Así mi intuición me dice que va a ganar el peronismo aunque no sé por cuánto", señaló. Es importante mencionar que la Primera y la Tercera sección concentran cerca del 70% del total de votos en la provincia, lo que hace que su resultado sea crucial para el resultado final.
  • Julio Burdman (Isasi-Burdman): El analista, conocido por su mirada más optimista sobre el oficialismo, difiere de los demás consultores. Un estudio de su consultora, publicado antes del escándalo, le adjudica a La Libertad Avanza una ventaja de 10 puntos en la suma total, con un 37% de intención de voto frente a un 27% para el peronismo, con un 23% de indecisos.

Sistema de Votación en las Elecciones Legislativas 2025 en Buenos Aires

Las elecciones legislativas de 2025 en la provincia de Buenos Aires se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre.

  • ¿Qué se vota? Los bonaerenses empadronados deberán elegir a los siguientes representantes en el Poder Legislativo provincial, así como a concejales y consejeros en los distintos municipios:

23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.

46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

  • División Electoral:

La provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales, cada una con un conjunto específico de municipios.

Esta división responde a un criterio de representación territorial, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales.

La cantidad de bancas en la Cámara de Diputados y el Senado varía según la sección, asegurando que la representación legislativa refleje la distribución geográfica y demográfica de la provincia.

  • Cómo se Vota:

Cada elector vota por los legisladores provinciales que representan a la sección electoral en la que está empadronado, según su domicilio en el DNI.

Esto implica que no se puede votar por legisladores de una sección distinta a la de residencia.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Le secuestraron el celular a Spagnuolo, buscando los audios donde habló de coimas en el gobierno nacional

Impresionante proyecto ferroviario de YPF, para sus trabajadores de Vaca Muerta

Pese a al suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto no superaría el 2%

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras

Lentes intraoculares: PAMI negó sobreprecios y defendió el sistema de compra

Diputado nacional cuestione al viaje de Milei a Las Vegas, "con la nuestra"

Bullrich relacionó los audios de Karina Milei con los servicios de inteligencia rusos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
para la ampliacion de la terminal de omnibus de san juan las constructoras tienen mas tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

Te Puede Interesar

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo
Robo a domiciliario

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción
Panorama

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción

La seccional. Esta es la comisaría de Caucete, donde removieron a todo el personal.
Sin escrúpulos

Casi atropella a un menor en Caucete y encima lo amenazó: "Te voy a reventar la cabeza"

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras
Legislativas 2025

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras