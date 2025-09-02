Versiones encontradas sobre la reunión de concejales justicialistas con los candidatos

Pasó otra reunión de concejales del Partido Justicialista sanjuanino. El fin de semana hubo un cónclave de ediles en Santa Lucía con la particularidad de la presencia de dos de los tres candidatos titulares a diputados nacionales por el frente Fuerza San Juan. Sobre el encuentro, hay distintas versiones. Oficialmente, dijeron que hubo representantes de Chimbas y Rawson. Sin embargo, fuentes calificadas del municipio que conduce Carlos Munisaga aseguraron que no.

El concejal de Capital y presidente del Congreso Justicialista, Ariel Palma, publicó en redes sociales un mensaje alusivo al encuentro. "Seguimos fortaleciendo el trabajo legislativo y municipal. En esta jornada, estuvieron presentes y brindamos nuestro apoyo a los candidatos del Frente Fuerza San Juan, Cristian Andino y Romina Rosas, quienes con convicción y mucho esfuerzo trabajan para ser la opción de los sanjuaninos y defender el futuro de nuestra provincia", escribió en Facebook.

Desde el principio de las reuniones de concejales, Palma tomó protagonismo como uno de los armadores y también uno de los comunicadores del evento justicialista. El capitalino participó de todas los mítines. Este diario consultó sobre la cita en la tierra que gobiernan los hermanos Orrego desde hace años: "Nos visitaron los candidatos y se habló del apoyo a ellos y la importancia de la unidad".

image

En ese sentido, resaltó que hubo concejales de los departamentos que gobierna el peronismo. Muchos de ellos aparecen en las fotografías de las redes sociales. Sin embargo, hubo dudas respecto a la participación de los ediles de Chimbas y Rawson. En ocasiones precedentes, no acudieron a las reuniones e incluso hicieron críticas desde afuera sobre la convocatoria.

Esta vez, Palma aseguró -aunque sin explicitar quiénes- que hubo presencia chimbera y rawsina. Sin dudas, hubo gente del palo del exintendente Fabián Gramajo, quien actualmente ocupa el tercer puesto en la lista de candidatos a diputados nacionales. Ante la consulta de este medio, desde Chimbas respondieron: "Sí, fueron". No sucedió lo mismo con Rawson. Una fuente calificada expresó que no participaron y además resaltó la premisa "only Rawson", en alusión a la autonomía del municipio respecto a algunos criterios de conducción del Partido Justicialista.