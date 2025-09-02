martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Unidad?

Versiones encontradas sobre la reunión de concejales justicialistas con los candidatos

El evento de ediles del peronismo sucedió en Santa Lucía. Cristian Andino y Romina Rosas visitaron a los concejales. ¿Qué hicieron Rawson y Chimbas?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pasó otra reunión de concejales del Partido Justicialista sanjuanino. El fin de semana hubo un cónclave de ediles en Santa Lucía con la particularidad de la presencia de dos de los tres candidatos titulares a diputados nacionales por el frente Fuerza San Juan. Sobre el encuentro, hay distintas versiones. Oficialmente, dijeron que hubo representantes de Chimbas y Rawson. Sin embargo, fuentes calificadas del municipio que conduce Carlos Munisaga aseguraron que no.

Lee además
Imagen generada con IA
Adquisición

Pese a la caída del consumo, que ahuyentó inversores, un empresario argentino quiere quedarse con la operación Carrefour, que se va del país
cuenta regresiva para la madre de todas las batallas: quien ganara las elecciones en buenos aires
Números

Cuenta regresiva para la "madre de todas las batallas": Quién ganará las elecciones en Buenos Aires

El concejal de Capital y presidente del Congreso Justicialista, Ariel Palma, publicó en redes sociales un mensaje alusivo al encuentro. "Seguimos fortaleciendo el trabajo legislativo y municipal. En esta jornada, estuvieron presentes y brindamos nuestro apoyo a los candidatos del Frente Fuerza San Juan, Cristian Andino y Romina Rosas, quienes con convicción y mucho esfuerzo trabajan para ser la opción de los sanjuaninos y defender el futuro de nuestra provincia", escribió en Facebook.

Desde el principio de las reuniones de concejales, Palma tomó protagonismo como uno de los armadores y también uno de los comunicadores del evento justicialista. El capitalino participó de todas los mítines. Este diario consultó sobre la cita en la tierra que gobiernan los hermanos Orrego desde hace años: "Nos visitaron los candidatos y se habló del apoyo a ellos y la importancia de la unidad".

image

En ese sentido, resaltó que hubo concejales de los departamentos que gobierna el peronismo. Muchos de ellos aparecen en las fotografías de las redes sociales. Sin embargo, hubo dudas respecto a la participación de los ediles de Chimbas y Rawson. En ocasiones precedentes, no acudieron a las reuniones e incluso hicieron críticas desde afuera sobre la convocatoria.

Esta vez, Palma aseguró -aunque sin explicitar quiénes- que hubo presencia chimbera y rawsina. Sin dudas, hubo gente del palo del exintendente Fabián Gramajo, quien actualmente ocupa el tercer puesto en la lista de candidatos a diputados nacionales. Ante la consulta de este medio, desde Chimbas respondieron: "Sí, fueron". No sucedió lo mismo con Rawson. Una fuente calificada expresó que no participaron y además resaltó la premisa "only Rawson", en alusión a la autonomía del municipio respecto a algunos criterios de conducción del Partido Justicialista.

Seguí leyendo

Impresionante proyecto ferroviario de YPF, para sus trabajadores de Vaca Muerta

Pese a al suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto no superaría el 2%

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras

Lentes intraoculares: PAMI negó sobreprecios y defendió el sistema de compra

Diputado nacional cuestione al viaje de Milei a Las Vegas, "con la nuestra"

Bullrich relacionó los audios de Karina Milei con los servicios de inteligencia rusos

Crece el escándalo por los "ñoquis" de Zonda: ¿puede llegar a la destitución del intendente Atampiz?

Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el orreguismo mostrara musculo politico en un acto en capital con todas las figuras
Legislativas 2025

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras

Por Fernando Ortiz

Las Más Leídas

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000
¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Te Puede Interesar

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Martes de calma y sol en San Juan: una jornada que invita a disfrutar del día

Imagen ilustrativa.
Atraco en banda

Cuatro encapuchados armados asaltaron a un remisero y a su pasajero en Costanera

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín
En redes

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín

Versiones encontradas sobre la reunión de concejales justicialistas con los candidatos
¿Unidad?

Versiones encontradas sobre la reunión de concejales justicialistas con los candidatos