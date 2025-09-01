lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei

El fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada. Los motivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.

Lee además
Fuerte pedido de justicia por la muerte del periodista sanjuanino Mariano Herrera. Sus allegados acusan negligencia médica.
Reclamo

Fuerte campaña para pedir Justicia por el periodista sanjuanino que murió tras ir a un recital
para la ampliacion de la terminal de omnibus de san juan las constructoras tienen mas tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

“Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación. Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, indica el documento que compartió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales.

Al respecto, el portavoz agregó: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

image

El fallo responde a la denuncia que presentó este lunes el Gobierno ante la Justicia federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como presunto objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados.

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N.º 12.En el escrito, al que accedió TN, se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.

Según la denuncia, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.

El canal de streaming Carnaval —donde se difundieron por primera vez las grabaciones, en el programa “Data Clave”— fue señalado como uno de los epicentros de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de “más de cincuenta minutos de audios” de Karina Milei y anticipó que serían difundidos de manera progresiva.

Desde el Gobierno apuntan también contra el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalado por sus presuntos vínculos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo. Todos ellos son mencionados como posibles partícipes de una red que, según la denuncia, busca “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.

En paralelo a la vía judicial, la Casa Rosada trabaja para determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y si el contenido fue editado con fines de manipulación política.

Temas
Seguí leyendo

Para implementar el juicio por jurados, San Juan mira la experiencia de Chaco: qué se puede aprender

Elecciones en Corrientes: el oficialismo ganó en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar

Cristina Kirchner volvió a criticar a Milei y advirtió: "El fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía"

La campaña "enlatada" de LLA San Juan; la complicación de la lista de Uñac en Rivadavia; y el roce orreguista en Rawson

Científicos de la UNSJ advierten que el estrés hídrico en San Juan persistirá al menos hasta el 2100

Macri echó de la vicepresidencia del PRO a Damián Arabia, cercano al Gobierno de Milei

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

La fiebre del dólar: ¿cuánto compraron los ahorristas en julio?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
para la ampliacion de la terminal de omnibus de san juan las constructoras tienen mas tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Te Puede Interesar

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Por Redacción Tiempo de San Juan
El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray
En las redes

El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras
Conmoción en Santa Lucía

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas
Red Tulum

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Manuel Adorni, vocero del Gobierno, junto a Karina Milei.
Nuevo capítulo

El Gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" por la filtración de los audios de Karina Milei