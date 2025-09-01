lunes 1 de septiembre 2025

Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Se trata de Víctor “El Chino” Díaz. Ahora lo acusan de lesiones y amenazas en perjuicio de un vecino. Cabe destacar que Díaz el próximo 10 de septiembre empezará a ser juzgado por otro delito, precisamente, por un hecho de violencia de género.

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.

Víctor "El Chino" Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de "Catita" Moreno.

Víctor “El Chino” Díaz, el sujeto que hace años fue condenado por matar y prender fuego en un contenedor a “Catita” Moreno en el barrio San Martín; este lunes quedará bajo la mira por otro delito. La fiscalía de UFI Genérica le achacará el delito de amenazas y lesiones en perjuicio de un vecino.

Pero no es la única causa que “El Chino” tiene pendiente con la Justicia. También está acusado de un hecho de violencia de género que investiga UFI CAVIG. La acusación contra él ya está y el próximo 10 de septiembre empezará a ser juzgado.

Con esta nueva denuncia contra él, serían dos las causas abiertas. Díaz quedó detenido por esta última y ahora el fiscal Francisco Pizarro le dará a conocer los últimos hechos por los que quedará en la mira.

El homicidio de Andrés “Catita” Moreno en 2015

Víctor Ariel Díaz, alías “El Chino”, fue protagonista de uno de los asesinatos más brutales. El ex barrabrava de San Martín fue quien, por una disputa interna entre facciones rivales, mató a Andrés “Catita” Moreno el 19 de abril de 2015.

Se habló que el conflicto fue por el manejo de las entradas, pero también se dijo que hubo un tema de drogas. El “Catita” era de La Rioja Chica y a “El Chino” vivía en la calle Catamarca. Aquel día, en la tarde noche, Moreno fue a buscar a Díaz a su casa y ahí mantuvieron una fuerte discusión que terminó cuando este último golpeó y casi degolló al primero.

Allí también estuvieron Alberto Caballero y José Segovia, que no participaron directamente en el crimen. El cadáver del “Catita” fue arrojado a un contenedor y luego lo prendieron fuego con intención de borrar las huellas del asesinato.

Los tres terminaron por aceptaron su participación en el asesinato. El 17 de abril de 2017, Víctor Ariel “El Chino” Díaz firmó el acuerdo de juicio abreviado y el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) lo condenó a 11 años y 10 meses de prisión por homicidio simple. Esto, pese a que el fiscal y la propia defensa del barrabrava habían acordado una pena de 12 años y 4 meses de cárcel. Por su parte, Segovia y Caballero consiguieron la suspensión de juicio a prueba a cambio una suma de dinero y trabajos comunitarios.

Díaz pasó un tiempo en el penal de Chimbas, pero obtuvo el beneficio de salidas transitorias a los pocos años. En 2022 consiguió la semi libertad y en 2023 empezó a gozar de las salidas transitorias. La condena la cumple en 2027.

