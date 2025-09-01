Martes de calma y sol en San Juan: una jornada que invita a disfrutar del día

Desde las primeras horas de la madrugada, San Juan tendrá un ambiente fresco y despejado: alrededor de las 3 a. m. las temperaturas rondarán los 6 °C y apenas ligeramente más altas hacia el amanecer, bajo un cielo mayormente despejado. A media mañana el termómetro ascenderá gradualmente, llegando a los 9 °C cerca del mediodía, mientras la región disfruta de buena claridad en el cielo. Hacia las primeras horas de la tarde, el calor se hará sentir: se espera un amable ascenso térmico hasta alcanzar una máxima de 20 °C, con sol pleno y temperaturas cómodas para aprovechar el aire libre. La tarde mantendrá la claridad, sin nubes que interrumpan la rutina sanjuanina, y ya entrada la noche el termómetro resignará grados hasta situarse en torno a los 12 °C.