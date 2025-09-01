martes 2 de septiembre 2025

Clima

Martes de calma y sol en San Juan: una jornada que invita a disfrutar del día

Tras el temporal de Santa Rosa, el pronóstico para el martes 2 de septiembre anticipa una jornada fresca al arranque y cálida hacia el mediodía, con sol pleno y sin señales de precipitaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

Desde las primeras horas de la madrugada, San Juan tendrá un ambiente fresco y despejado: alrededor de las 3 a. m. las temperaturas rondarán los 6 °C y apenas ligeramente más altas hacia el amanecer, bajo un cielo mayormente despejado. A media mañana el termómetro ascenderá gradualmente, llegando a los 9 °C cerca del mediodía, mientras la región disfruta de buena claridad en el cielo. Hacia las primeras horas de la tarde, el calor se hará sentir: se espera un amable ascenso térmico hasta alcanzar una máxima de 20 °C, con sol pleno y temperaturas cómodas para aprovechar el aire libre. La tarde mantendrá la claridad, sin nubes que interrumpan la rutina sanjuanina, y ya entrada la noche el termómetro resignará grados hasta situarse en torno a los 12 °C.

Este escenario coincide además con lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional: una semana sin lluvias y con cielos despejados, tras las tormentas de Santa Rosa.

El martes 2 de septiembre se presenta como una jornada ideal para salir sin abrigo pesado por la tarde, para quienes deseen aprovechar el sol en un paseo, una caminata o simplemente disfrutar del aire libre con tranquilidad. Posteriormente, para evitar el frío nocturno, conviene llevar una campera liviana para remover al atardecer.

