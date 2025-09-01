lunes 1 de septiembre 2025

Denuncia

Diputado nacional cuestione al viaje de Milei a Las Vegas, "con la nuestra"

El legislador, recientemente elegido presidente de la comisión de Diputados que debe investigar la estafa Libra, se refirió al periplo que emprende el presidente Javier Milei, que incluiría un viaje a Las Vegas para ver a Fátima Florez.

Por Guido Berrini
image

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) cuestionó hoy el próximo viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, en cuya agenda se incluye asistir en Las Vegas al nuevo espectáculo de su ex novia, Fatima Florez, y se promociona como parte de la publicidad que “Viene Milei”.

fatima florez confirmo que javier milei ira a verla en su show en las vegas
Gira

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla en su show en Las Vegas
tras la denuncia del gobierno, la justicia ordeno que dejen de difundirse los audios de karina milei
Oficial

Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei

“Con tu plata, con la nuestra, con la de todos”, publicó Ferraro en su cuenta de la Red Social X, acompañando su afirmación con un afiche del show de Florez, en el que puede leerse que las presentaciones serán el viernes 5 de septiembre y el sábado 6, a las 20 horas.

Según la publicidad, Milei se haría presente en el espectáculo “Fátima Florez SuperStar” que se desarrollará este fin de semana en el Teatro SAHARA de Las Vegas, en el estado de Nevada, en una producción de “Jorge Elías Presenta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1962523347897532826&partner=&hide_thread=false

Ferraro, un legislador cercano a Elisa ‘Lilita’ Carrió, fue designado el jueves último como presidente de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra, en la que se investigará a Milei, a su hermana Karina y a todos los involucrados en el lanzamiento del token que fue motivo de múltiples denuncias por estafa tanto en la Argentina como en los Estados Unidos.

La información surgida desde el Gobierno de manera extraoficial indicó que Milei viajará a los Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales el jueves y viernes, en Los Ángeles, y luego se trasladará a Las Vegas, para finalmente emprender el regreso el sábado hacia la Argentina, en la víspera de las elecciones bonaerenses.

En medio de las denuncias sobre pedidos de coima millonarios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las mismas fuentes dijeron que no integraría la comitiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sí podrían hacerlo el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller, Gerardo Werthein.

