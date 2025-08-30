sábado 30 de agosto 2025

Desvinculación

Macri echó de la vicepresidencia del PRO a Damián Arabia, cercano al Gobierno de Milei

El presidente del partido lo desplazó por inasistencias a las reuniones del consejo. Pero el diputado asegura que lo expulsaron sólo por "pensar distinto" y dijo que Macri maneja el PRO como una élite.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Damián Arabia dejó de ser vicepresidente del PRO.



Mauricio Macri expulsó de la vicepresidencia del PRO al diputado Damián Arabia, cercano al Gobierno de Javier Milei. En medio de una fuerte reestructuración que atraviesa el partido, también fue desplazado el exsenador Pablo Walter, también muy cercano a Patricia Bullrich.

La resolución partidaria dispone "separar del cargo a los Sres. Damián Arabia y Pablo Walter por inasistencia a las reuniones del Consejo, contrariando la Carta Orgánica Nacional". Además, anticipó que el Secretario General del Partido definirá los reemplazos.

El documento lleva la firma de Mauricio Macri, presidente del PRO.

Luego de que se difundiera una resolución oficial, Arabia publicó en sus redes un mensaje en el que se mostró visiblemente compungido y acusó a Mauricio Macri de expulsarlo "sólo por pensar distinto".

image

"Los partidos a veces son capturados por elites que les vacían de sentido e ideas y los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir. Eso le pasó a Mauricio Macri", afirmó Arabia y agregó: "Los que se llenan la boca hablando de institucionalidad muchas veces son los que menos las respetan".

Afirmó que no es algo personal, sino una "traición a las ideas y los valores democráticos e institucionales", y destacó a la ministra de Seguridad, fuertemente enfrentada con Macri: "Junto a Patricia pateamos puertas generando una gran ola nacional que nos permitió ganarle al viejo aparato y a la estructura".

Además, adelantó que desde la Cámara baja planea impulsar "una profunda reforma a la ley de partidos políticos" a los que definió en general como "sellos de goma" o que "directamente tienen dueños".

Walter por ahora no se ha referido al hecho, aunque sus últimas publicaciones en redes sociales son reposteos de Diego Valenzuela -uno de los primeros intendentes del PRO en dar el salto a La Libertad Avanza- en campaña por las elecciones bonaerenses.

Arabia ya había adelantado el viernes que desde el PRO le habían solicitado que renunciara a su cargo. "El argumento fue que 'consideraban' que yo ya no participaba y había elegido otro camino", escribió entonces en su cuenta de X. Apuntó -sin mencionarlo por el nombre- contra el secretario general del partido amarillo, Facundo Pérez Carletti.

"Le señalé que nunca fui invitado a participar en las decisiones —lo cual era su responsabilidad—, y le recordé que, pese a que en su distrito decidió ir solo, en el 70% del padrón del país el PRO acompaña a La Libertad Avanza, decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo. También remarqué que en el Congreso siempre voté en conjunto con mi bloque", manifestó.

Y añadió: "Me insultó y me cortó. Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria; pero, más allá de la anécdota, ilustra con nitidez un problema mayor que vengo planteando: la crisis profunda de los partidos políticos".

FUENTE: Clarín

Temas
