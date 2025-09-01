Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

Un joven de 20 años, señalado como parte de la familia conocida en el ambiente delictivo como “Los Pastelitos”, fue detenido este lunes en la mañana en Rawson. La captura se concretó en plena vía pública, tras una investigación dirigida por la justicia.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de Axel Martín Guardia, de 20 años, quien tenía un pedido de detención vigente por una causa caratulada como “violación de domicilio y amenazas agravadas”. El operativo estuvo a cargo de personal de la Brigada UFI Genérica, que venía realizando tareas investigativas en la zona.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones del interior de Villa Lerga, Rawson, donde los efectivos lograron interceptar al sospechoso y reducirlo sin que se produjeran incidentes mayores.

La detención fue ordenada por el Juez de Garantías, en el marco del legajo judicial en el que interviene el fiscal Alejandro Mattar, quien había solicitado medidas para dar con el paradero del joven.

Guardia fue inmediatamente trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la justicia para ser indagado en las próximas horas.