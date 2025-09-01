El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

Jorge Rubiño , padre de Lucía Rubiño , expresó públicamente su indignación luego de que la Justicia de San Juan confirmara el sobreseimiento por homicidio culposo de Juan Pablo Echegaray , imputado en la causa por la muerte de su hija.

“ Otro paso a favor de uno de los asesinos de mi hija. Juan Pablo Echegaray. Gracias jueces de San Juan por ser equitativos con su pueblo. Dan asco ”, escribió en sus redes sociales, tras conocerse el fallo judicial.

La Justicia ratificó el sobreseimiento por homicidio culposo

El fallo fue confirmado por el juez de Impugnación Eduardo Raed, quien rechazó los planteos de la querella y avaló lo decidido previamente por el juez Javier Figuerola, que había dictado el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal.

Según consta en la resolución, se consideró que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación de homicidio culposo contra el imputado. De este modo, Echegaray quedó desligado de esa figura penal dentro del expediente.

Echegaray aún está vinculado a la causa

A pesar del sobreseimiento en el cargo de homicidio culposo, Echegaray continúa siendo investigado por su presunta participación en la organización de picadas ilegales, ya que habría sido quien coordinó la convocatoria en la que Lucía Rubiño perdió la vida.

La querella, que representa a la familia de la joven fallecida, anunció que apelará el fallo. Consideran que hubo arbitrariedades en la investigación y que la resolución judicial no contempló elementos clave del caso.