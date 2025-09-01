lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

El padre de Lucía Rubiño reaccionó con dureza tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la causa por la muerte de su hija en San Juan. "Dan asco", dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Jorge Rubiño, padre de Lucía Rubiño, expresó públicamente su indignación luego de que la Justicia de San Juan confirmara el sobreseimiento por homicidio culposo de Juan Pablo Echegaray, imputado en la causa por la muerte de su hija.

Lee además
caso lucia rubino: ratifican el sobreseimiento por homicidio culposo al hijo del juez federal, juan pablo echegaray
Resolución del juez Raed

Caso Lucía Rubiño: ratifican el sobreseimiento por homicidio culposo al hijo del juez federal, Juan Pablo Echegaray
otro reves contra el empleado judicial que filtraba informacion: le iniciaron un sumario administrativo video
Caso "Los roba ruedas"

Otro revés contra el empleado judicial que filtraba información: le iniciaron un sumario administrativo

Otro paso a favor de uno de los asesinos de mi hija. Juan Pablo Echegaray. Gracias jueces de San Juan por ser equitativos con su pueblo. Dan asco”, escribió en sus redes sociales, tras conocerse el fallo judicial.

La Justicia ratificó el sobreseimiento por homicidio culposo

El fallo fue confirmado por el juez de Impugnación Eduardo Raed, quien rechazó los planteos de la querella y avaló lo decidido previamente por el juez Javier Figuerola, que había dictado el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal.

Según consta en la resolución, se consideró que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación de homicidio culposo contra el imputado. De este modo, Echegaray quedó desligado de esa figura penal dentro del expediente.

Echegaray aún está vinculado a la causa

A pesar del sobreseimiento en el cargo de homicidio culposo, Echegaray continúa siendo investigado por su presunta participación en la organización de picadas ilegales, ya que habría sido quien coordinó la convocatoria en la que Lucía Rubiño perdió la vida.

La querella, que representa a la familia de la joven fallecida, anunció que apelará el fallo. Consideran que hubo arbitrariedades en la investigación y que la resolución judicial no contempló elementos clave del caso.

Temas
Seguí leyendo

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Mirá los videos: indignación en Marquesado por un robo a plena luz del día

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Susto en el barrio La Superiora por un incendio: creen que lo provocó el motor de un aire acondicionado

Lo sorprendieron robando en un local de Capital y terminó detenido

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Te Puede Interesar

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Por Redacción Tiempo de San Juan
El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray
En las redes

El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras
Conmoción en Santa Lucía

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas
Red Tulum

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Manuel Adorni, vocero del Gobierno, junto a Karina Milei.
Nuevo capítulo

El Gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" por la filtración de los audios de Karina Milei