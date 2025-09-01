Casi atropella a un menor en Caucete y encima lo amenazó: "Te voy a reventar la cabeza"

La seccional. Esta es la comisaría de Caucete, donde removieron a todo el personal.

La Justicia sanjuanina resolvió condenar a Juan Manuel Márquez, un joven de 28 años que casi atropella a un adolescente que salía de la escuela y lo amenazó de muerte.

El hecho ocurrió el 21 de agosto, en horas del mediodía, c uando el menor salía de la Escuela de Comercio del departamento, junto a un grupo de compañeros y llevaban junto a ellos una bicicleta. Sobre el puente de calle Godoy Cruz, una camioneta Toyota Hilux salió marcha atrás de un taller mecánico y casi atropella al chico. "Hermano no seas tan pelot... casi me levantás", le dijo el menor que sufrió un golpe en su rodilla producto del choque.

La Hilux, era guiada por Márquez que, en lugar de pedir disculpas, resolvió amenazar a los chicos: "Qué te pasa pendejo cu... te voy a reventar la cabeza, te voy a hacer comer la mochila, con dos cachetadas te rompo la mandíbula", dijo el conductor.

En ese momento inició una gresca con el menor pero las compañeras del chico intervinieron para evitar que la pelea continúe. Sin embargo, antes de irse, Marquez volvió a amenazar: "Con esto te voy a romper la cabeza", le manifestó y en ese momento le habría mostrado un arma.

El adolescente, acompañado por sus padres, radicó la denuncia contra Márquez y éste recibió una pena de 1 año de prisión condicional por el delito de amenazas agravadas. Esto quiere decir que no irá preso siempre y cuando mantenga su buena conducta.