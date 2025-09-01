lunes 1 de septiembre 2025

Judiciales

El ex barrabrava de San Martin, condenado por asesinato, fue señalado de golpear y amenazar a padre e hijo

Se trata de Víctor Díaz y por orden de una jueza quedó internado en un hospital. Este cumple la pena por asesinato en febrero de 2027. El 10 de septiembre empezará a ser juzgado por violencia de género y ahora de endilgan este nuevo delito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este caso violento habría ocurrido el 20 de agosto último. Según la denuncia, Víctor Díaz golpeó al joven en la cara provocándole un moretón en el pómulo. Como así también lo habría amenazado con una barra de hierro y le dijo que iba a conseguir un arma y matarlo. Ese día, Díaz y el denunciante fueron aprehendidos por comisaría 4ta por una contravención, según el damnificado en el calabozo le decía que lo iba a matar cuando saliera.

El otro delito de amenaza fue contra el padre de este joven, que trabajan en la misma obra de construcción ubicada por Avenida España a metros de Arenales, en Capital. Este hombre denunció que Díaz lo amenazó de muerte diciéndole que le iba a meter un tiro y que le iba a quemar la casa.

El fiscal Francisco Pizarro de UFI Genérica manifestó que esto ocurrió un día después de que hayan echado del trabajo a Díaz. Este era sereno de la obra, pero el 19 lo dejaron sin trabajo, creen que esta situación desató la ira del ex barrabrava de San Martín.

Este acusó a la prensa -en especial este diario- en decir que había una persecución contra él, ya que ha dado a conocer las causas que tiene en su contra. Dijo que ya es pasado y que él ha cambiado, como así también ha cumplido con todo lo que la ley le ha dicho.

Cabe destacar que “El Chino” Díaz fue denunciado por violencia de género después de haber recibido la libertad condicional. Su condena por asesinato se cumple en febrero de 2027, pero empezó a gozar de este beneficio. Durante este periodo es donde cometió el delito de amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y desobediencia. Según el fiscal el 23 de agosto último, la denunciante de este hecho manifestó que este hizo caso omiso a la perimetral y se acercó a ella.

Finalmente, Víctor “El Chino” Díaz todavía no cumple con su pena por el homicidio ocurrido en el barrio San Martín en Capital y ya pronto empezará a ser enjuiciado por un hecho de violencia y ahora le imputaron el delito de amenazas y lesiones en perjuicio de otras dos personas.

Por orden de la jueza Celia Maldonado de Álvarez, este sujeto estará con prisión preventiva en un hospital, ya que este dijo ser un paciente psiquiátrico. Cabe aclarar que la defensa no llevó una certificación que confirme si padece una enfermedad psiquiátrica y la fiscalía no tiene conocimiento de esta situación. Esta medida será por el plazo de 10 días. El plazo de la IPP será de 90 días.

