Caso Lucía Rubiño: ratifican el sobreseimiento por homicidio culposo al hijo del juez federal, Juan Pablo Echegaray

El juez de Impugnación Eduardo Raed analizó el recurso presentado por la querella contra el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray , imputado en una causa por homicidio culposo en el siniestro vial donde murió Lucía Rubiño. Y finalmente, el magistrado ratificó la resolución del juez de Garantías Javier Figuerola , es decir, que confirmó el sobreseimiento para el hijo del juez federal.

Caso Lucía Rubiño Tras las idas y vueltas para la elección de un juez, buscan revocar el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

En mayo de 2025, el juez de Garantías Javier Figuerola dispuso el sobreseimiento definitivo de Echegaray, a pedido del Ministerio Público Fiscal, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por este delito.

image Juez de Impugnación Eduardo Raed.

La querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, apelaron la decisión alegando arbitrariedad en la valoración de la prueba, falta de imparcialidad y violación al debido proceso. Sostuvo que la Fiscalía se basó en una interpretación sesgada de las pericias, especialmente sobre la velocidad y trayectoria de los vehículos involucrados, y que se descartaron testimonios clave de testigos presenciales; expresaron fuentes del caso.

El Ministerio Público Fiscal respondió estos agravios en el recurso y defendió la resolución. Afirmó que las pericias oficiales coincidían en que el conductor del otro vehículo, N.M., circulaba a contramano y a exceso de velocidad, siendo él quien tuvo la posibilidad de evitar el siniestro. Según la Fiscalía, Echegaray conducía en su carril y desacelerando, por lo que su conducta no configuraba responsabilidad penal.

image El abogado querellante cuando presentó la impugnación (arriba a la izquierda).

Cabe destacar que el hijo del juez federal seguirá siendo investigado por el delito de picadas. Para la fiscalía si cometió este delito, pero horas antes al hecho que ocurriera el hecho que le quitó la vida a Lucía Rubiño.

Se iba a realizar la audiencia de control de acusación contra Juan Pablo Echegaray por este delito, pero no se realizó ya que la resolución del sobreseimiento no está firme. Desde la querella dijeron en su momento que irían hasta la Corte de Justicia si tenían un fallo en su contra.